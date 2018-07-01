Фан-фест в Екатеринбурге вновь принимает болельщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Вход на Фестиваль болельщиков в Екатеринбурге, ранее закрытый из-за превышения лимита посетителей, открылся снова, сообщают в воскресенье организаторы.

В воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" проходит матч сборной России по футболу со сборной Испании. Трансляция игры ведется и на официальном Фестивале болельщиков ФИФА в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского в Екатеринбурге, где собралась многотысячная аудитория поклонников футбола. Ранее сообщалось, что по решению организаторов вход на территорию Фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки.

"Фестиваль болельщиков ФИФА в ЦПКиО им. Маяковского вновь принимает поклонников футбола. Зрительские ворота, закрытые ранее в связи с максимальной загрузкой площадки, снова открылись для гостей фан-зоны. Болельщики начали снова заходить на территорию с середины первого тайма", — говорится в сообщении.

После окончания трансляции матча между сборными России и Испании здесь состоятся выступления музыкальных коллективов "Zola", "Там Тепло", "Snowbox". Также будет организована прямая трансляция матча 1/8 финала между командами Хорватии и Дании, после которого будет продолжена развлекательная программа. Фестиваль болельщиков в ЦПКиО окончит работу в 1.00 местного времени (23.00 мск воскресенья).

Оргкомитет уточняет, что актуальные объявления о работе площадке публикуются в официальных группах города-организатора чемпионата мира по футболу Екатеринбурга в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и Instagram.

Любители футбола могут также посмотреть матч между сборными России и Испании в кинозалах, торгово-развлекательных центрах, ресторанах и барах Екатеринбурга. Узнать об альтернативных площадках для просмотра матча с участием национальной сборной можно в городских информационных пунктах у волонтеров, отмечают организаторы.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург принял четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай (0:1), Франция — Перу (1:0), Япония — Сенегал (2:2) и Мексика — Швеция (0:3).

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