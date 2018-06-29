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Общество

СПЧ и ФСИН готовят предложения по улучшения условий содержания заключенных

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фотоСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ и ФСИН совместно работают над поправками по улучшению условий содержания в местах заключения, подготовку законопроекта планируется завершить к осени, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов.

Сотрудники СИЗО. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В пятницу глава совета и Андрей Бабушкин, возглавляющий в СПЧ комиссию по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений, приняли участие в совещании, организованном ФСИН в режиме видеоконференции. Участники обсудили вопросы оптимизации размещения осужденных и содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

"Мы совместно с Федеральной службой исполнения наказаний готовим законодательные предложения по улучшению условий содержания людей в исправительных колониях и следственных изоляторах", — сказал Федотов РИА Новости.

"Я думаю, что к осени законопроект будет готов. Там будет довольно много предложений, в том числе достаточно радикальных", — добавил он в ответ на просьбу уточнить планируемые сроки подготовки документа.

По словам Федотова, изменения могли мы коснуться, в частности, несовершеннолетних, а также иностранных граждан.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Например, сегодня прозвучало очень важное предложение, чтобы для иностранных граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, установить в качестве меры наказания не лишение свободы, а выдворение за пределы территории Российской Федерации", — рассказал глава СПЧ.

Правозащитник назвал предложение интересным, но подчеркнул, что "его нужно тщательно проработать, чтобы учесть все последствия, прежде всего, с точки зрения соблюдения прав человека".

А вот для несовершеннолетних СПЧ предлагает предусмотреть особую меру пресечения в виде помещения в центр для несовершеннолетних правонарушителей, сообщил он. Федотов уточнил, что такие центры подведомственны МВД России и существуют во всех регионах, а заполняемость их небольшая.

"Хотя там есть все необходимые специалисты, но несовершеннолетних всего несколько человек в каждом таком центре. Это позволило бы не помещать несовершеннолетних в СИЗО, чтобы максимально минимизировать вероятность их контактов с носителями криминальной субкультуры", — пояснил собеседник агентства.

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Некоторые предложения президентского СПЧ в этой сфере уже озвучивались ранее. Так, в середине мая на заседании трех профильных комиссий совета рассматривался вопрос об изменениях в уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство. Правозащитники тогда предложили ряд поправок, в частности, направленных на смягчение положений о помещении подсудимых в так называемые "клетки" в зале суда и взятии под стражу после оглашения приговора. Также в СПЧ предложили дополнить законодательство нормами, касающимися условно досрочного освобождения, чтобы можно было подавать ходатайство об УДО даже из следственного изолятора, если подошел соответствующий срок.

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30 июня 17:00
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Франция
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