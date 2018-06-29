СПЧ и ФСИН готовят предложения по улучшения условий содержания заключенных

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ и ФСИН совместно работают над поправками по улучшению условий содержания в местах заключения, подготовку законопроекта планируется завершить к осени, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов.
"Мы совместно с Федеральной службой исполнения наказаний готовим законодательные предложения по улучшению условий содержания людей в исправительных колониях и следственных изоляторах", — сказал Федотов РИА Новости.
"Я думаю, что к осени законопроект будет готов. Там будет довольно много предложений, в том числе достаточно радикальных", — добавил он в ответ на просьбу уточнить планируемые сроки подготовки документа.
По словам Федотова, изменения могли мы коснуться, в частности, несовершеннолетних, а также иностранных граждан.
Правозащитник назвал предложение интересным, но подчеркнул, что "его нужно тщательно проработать, чтобы учесть все последствия, прежде всего, с точки зрения соблюдения прав человека".
А вот для несовершеннолетних СПЧ предлагает предусмотреть особую меру пресечения в виде помещения в центр для несовершеннолетних правонарушителей, сообщил он. Федотов уточнил, что такие центры подведомственны МВД России и существуют во всех регионах, а заполняемость их небольшая.
"Хотя там есть все необходимые специалисты, но несовершеннолетних всего несколько человек в каждом таком центре. Это позволило бы не помещать несовершеннолетних в СИЗО, чтобы максимально минимизировать вероятность их контактов с носителями криминальной субкультуры", — пояснил собеседник агентства.