В Минтруде назвали причину большинства несчастных случаев на производстве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Более 70% несчастных случаев на производстве вызваны человеческим фактором, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев на совещании по вопросам охраны труда в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа.

По данным пресс-службы Минтруда, в своем выступлении Лекарев подчеркнул, что более 70% несчастных случаев на производстве вызваны человеческим фактором. "Прежде всего, это вопрос культуры трудовых отношений", – отметил он.

По словам замминистра, результаты проверок показывают, что очень часто правила соблюдаются, подпись сотрудника в том, что он ознакомлен с требованиями, существует, необходимый инструктаж проведен, а потом выясняется, что на самом деле человек не вник, не контролировал процесс и само соблюдение техники безопасности. "Это все-таки говорит о низкой культуре, поэтому мы сейчас хотим перейти от модели реагирования на события к модели предупреждения и недопущения трагического события, – заявил Лекарев.

Он отметил, что важно, чтобы риски выявлялись постоянно. "И реагирование на выявление таких опасностей было незамедлительным. Для этого нужно вовлекать самих работников в процесс выявления. Это глаза и уши. Они видят свое рабочее место, место коллеги и должны артикулировать эту проблему своему руководству", — сказал замминистра.

По мнению замглавы Минтруда, такая модель соответствует принципу нулевого травматизма и позволит решить проблему – создать безопасные условия труда.