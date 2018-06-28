"АвтоВАЗ" поднимет зарплату сотрудников в Тольятти

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 июля повышает сотрудникам в Тольятти тарифные ставки и оклады на 6,9%, при этом корректировки не коснутся высшего менеджмента, сообщает компания.

Данное решение было принято после переговоров на заседании согласительной комиссии между руководством предприятия и представителями первичной профсоюзной организации.

"После активных переговоров с профсоюзом компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности "АвтоВАЗа" в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников", — отметил президент компании Ив Каракатзанис, слова которого приводятся в сообщении.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти – ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске – ООО "Лада Ижевский автомобильный завод".