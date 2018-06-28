Ученый отметил необходимость изменения пенсионного законодательства

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Повышение пенсионного возраста в России сегодня является необходимой мерой для экономики страны, однако из этой реформы нужно исключить жителей Крайнего Севера, многие из которых живут только за счет социальных выплат, считает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии, этнологии и антропологии Истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Вадим Тураев.
Согласно законопроекту, пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно. Например, для тех, кто работает в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним: сейчас возраст выхода установлен на уровне 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин). Законопроект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно.
Тураев работает в институте с 1981 года, является автором более чем 200 научных работ, в том числе 17 монографий по теме этнографии современности и этнополитических процессов на Дальнем Востоке. Учёный изучает развитие коренных малочисленных народов (КМН) Дальнего Востока и их судьбы в современном индустриальном обществе, проблемы традиционного природопользования КМН.
Ученый — уже давно пенсионер, и, по его словам, личного отношения к вопросу повышения пенсионного возраста у него нет, однако он уверен, что России придется пойти на такую меру.
"Ситуация в стране, в экономике такова, что без повышения пенсионного возраста не потянуть. Как это ни болезненно для определенных категорий, на это надо идти. Но тут есть одна конфликтная ситуация: сейчас человек в 50 лет уже не может найти работу, а пенсию ему еще нельзя будет получить лет 10-15. Вот эту проблему нужно одновременно с повышением пенсионного возраста решать", — заявил РИА Новости ученый.
Живут на соцвыплаты
Тураев отметил, что сегодня на Дальнем Востоке можно "по пальцам пересчитать села, в которых есть какое-нибудь предприятие, где можно подработать".
Также Тураев отметил, что помимо северян на Дальнем Востоке много жителей со "сложными" профессиями, для которых также надо сделать исключения. "Нельзя подходить ко всем с одной меркой. Надо учитывать нюансы, связанные с образом жизни, с профессиями, условиями жизни, климатом. Нужны разные подходы", — сказал Тураев.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.