Новокузнецкие чиновники снялись в клипе в стиле "Звездных войн"

День города в Новокузнецке от чиновников

День города в Новокузнецке от чиновников

КЕМЕРОВО, 27 июн — РИА Новости. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов и его заместители снялись в клипе в стилистике популярной фантастической киноэпопеи "Звездные войны", приуроченном к предстоящему 400-летнему юбилею города, который будет отмечаться в начале июля.

Публикация от Николай Юрьевич Маслов (@maslov.n.y) 26 Июн 2018 в 8:55 PDT

Видеоролик в социальной сети Instagram опубликовал замглавы города — руководитель администрации Центрального района Новокузнецка Николай Маслов.

"Межгалактическая команда звездного корабля идет своим путем в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис", — говорится в описании к видео.

В клипе вместе с чиновниками на фоне космических пейзажей, кораблей и битв со световыми мечами появляются персонажи киносаги — магистр Йода, Чубакка, дроид С-3РО. Мэр и его заместители изображают пилотов космолетов и игру на разных музыкальных инструментах, а также показывают одобрительные жесты: поднимают вверх большие пальцы и машут руками.

Минутный ролик заканчивается поздравлением с днем города и фразой: "Берем курс на 400". В настоящее время он набрал более 600 просмотров. Однако мнение пользователей разделились: одни оценили креативность новокузнецкой администрации, другие — раскритиковали такой подарок к юбилею города и назвали клип клоунадой.