В Южно-Камчатском заказнике медвежонок сделал первое "видеоселфи"

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Медведица с полуторагодовалым медвежонком сделали первое "видеоселфи" на новую автоматическую камеру с функцией видеозаписи в Южно-Камчатском заказнике, сообщает Кроноцкий заповедник.

Видеоловушку поставили в окрестностях Курильского озера, она сработала на движение медведей. Приведя аппарат в действие, медведица продолжила шествие, а малыш, заинтересованный незнакомым предметом на тропе, заглянул в объектив.

"Ловушку на маркировочном дереве неподалеку от кордона мы установили только вчера и вот уже сегодня получили первый "улов". Эту медведицу с медвежонком-лончаком мы раньше не видели, надеюсь, что скоро с подходами рыбы встретим их на берегу", — сообщила сотрудница службы охраны ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Лиана Варавская.

Это первое видео, полученное на этой особо охраняемой природной территории с помощью камеры.

Фотоловушки с функцией видеозаписи начали использовать в этом году на ключевых участках Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника имени Т.И. Шпиленка. Ожидается, что это расширит возможности по наблюдению за животными.

Сегодня в заповеднике и заказнике работают более 20 фотоловушек.