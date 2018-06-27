В Южно-Камчатском заказнике медвежонок сделал первое "видеоселфи"

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Медведица с полуторагодовалым медвежонком сделали первое "видеоселфи" на новую автоматическую камеру с функцией видеозаписи в Южно-Камчатском заказнике, сообщает Кроноцкий заповедник.
"Ловушку на маркировочном дереве неподалеку от кордона мы установили только вчера и вот уже сегодня получили первый "улов". Эту медведицу с медвежонком-лончаком мы раньше не видели, надеюсь, что скоро с подходами рыбы встретим их на берегу", — сообщила сотрудница службы охраны ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Лиана Варавская.
Фотоловушки с функцией видеозаписи начали использовать в этом году на ключевых участках Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника имени Т.И. Шпиленка. Ожидается, что это расширит возможности по наблюдению за животными.
Сегодня в заповеднике и заказнике работают более 20 фотоловушек.