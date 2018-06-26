Пострадавшая в Сирии уроженка Украины получила российский паспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Пострадавшая в Сирии украинка Ирина Баракат получила паспорт Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Баракат обратилась к президенту РФ на прямой линии во время прямого включения из Военно-медицинской академии (ВМА). Она рассказала, что родилась в Одессе, после чего, выйдя замуж за гражданина Сирии, переехала на его родину. Во время боевых действий в Алеппо Ирина работала переводчиком.

Она была ранена в 2016 году, закрывая своих детей от взрыва снаряда. В итоге она лишилась ноги и кисти руки. Женщину доставили в ВМА на лечение российские военные. Ирина сообщила, что получить бесплатно протезы, являясь гражданкой Украины, не может. Кроме того, без российского гражданства она не может пригласить из Сирии семью. Ирина попросила оказать содействие в получении российского гражданства и воссоединении с семьей.

В минувший понедельник стало известно, что президент России подписал указ о принятии в гражданство РФ Баракат, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Двадцать пятого июня в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина она получила гражданство. Сегодня женщина приняла присягу гражданина Российской Федерации. Затем начальник петербургского главка генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов лично приехал к Ирине в медицинское учреждение, где она проходит лечение, и вручил ей российский паспорт", — сказано в сообщении ГУМВД.

Ранее в министерства труда и социальной защиты РФ РИА Новости сообщили, что Баракат пройдет реабилитацию в подведомственном центре реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Также сообщалось, что план протезирования и реабилитационных мероприятий для Баракат будет составлен в ближайшее время.