Руденя: Тверская область создаст стратегию развития физкультуры и спорта

ТВЕРЬ, 26 июн — РИА Новости. Доля жителей Верхневолжья, систематически занимающихся физкультурой и спортом, к 2024 году должна вырасти с 36,2% до 55%, для обеспечения комплексной работы в этой сфере необходимо разработать региональную стратегию, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании облправительства.

"Нам нужна сбалансированная стратегия развития физкультуры и спорта. Это важная часть реализации задачи по укреплению здоровья граждан, которую поставил перед нами президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Необходимо, в первую очередь, обеспечить условия для занятий детей и молодёжи, в том числе, в сельской местности. У каждого ребёнка, независимо от места его проживания и доходов семьи, должна быть возможность бесплатно заниматься физкультурой и спортом, и выбирать между несколькими кружками и секциями", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.

По мнению главы региона, решение задач вовлечения граждан в спорт возможно за счёт создания новых объектов шаговой доступности, развития дополнительного образования, а также отлаженной системы массовых физкультурно-спортивных мероприятий и пропаганды здорового образа жизни. Максимально эффективное использование действующих и вводимых спортивных объектов будет являться одним из критериев оценки эффективности местных властей, добавил Руденя.

Планируется также увеличить участие жителей Верхневолжья в тестировании в рамках комплекса "ГТО". В 2017 году в нём приняли участие более 9,7 тысячи жителей, из них знаки отличия получили более 6 тысяч человек, обеспечив региону 4-е место в ЦФО. Предполагается, что в этом году число желающих сдать нормативы ГТО в области достигнет 12 тысяч.

В пресс-службе напомнили, что объём поддержки муниципальных образований на развитие спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных школ в области последние годы растет: если в 2016 году на эти цели было выделено 20 миллионов рублей, то в 2018 году — 73,5 миллиона рублей. В течение года планируется установить 9 открытых спортплощадок с комплектами оборудования, приобрести автобусы и инвентарь для спортшкол.

Другие новости региона читайте здесь >>