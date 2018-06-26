Эксперты объяснили вспышки птичьего гриппа в России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вспышки птичьего гриппа, которые наблюдаются в нескольких регионах России в последнее время, типичны для теплого времени года; наибольшему риску заноса вируса подвержены пограничные районы, через которые пролетают дикие птицы, вместе с тем на ситуацию влияет и человеческий фактор, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

На прошлой неделе областное управление ветеринарии Саратовской области сообщило об обнаружении очага птичьего гриппа в двух личных подворьях в области. Ветслужба проводит мероприятия по ликвидации вспышки. Губернатор Пензенской области с 22 июня установил карантин в двух частных подворьях в Колышлейском и Белинском районах из-за заболевания.

Ранее также Россельхознадзор обнаружил птичий грипп типа А подтипа Н5 в Курской области. По данным службы, сложившаяся ситуация с распространением вируса в РФ является прогнозируемой и обусловлена сезонностью, заболевание не представляет угрозы для жизни человека. Кроме того, в мае текущего года вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована на предприятии в Приморском крае.

Ситуация некритична

Как отмечают эксперты, вспышки птичьего гриппа в России типичны для текущего сезона. "Ситуация для этого периода характерна. В это время начинаются вспышки, потому что птичий грипп в природе переносят дикие птицы, и сейчас как раз начался сезон. Кроме того, для переноса вируса тепло — самое благоприятное время", — заявил РИА Новости руководитель службы здоровья животных, ветеринарный консультант Всемирного фонда дикой природы (WWF) Полина Аксенова.

Как отмечает собеседник агентства, в наибольшей зоне риска находится Юг России, в том числе Крым — из-за географического расположения. "Через пограничные районы идет пролет птиц, которые и заносят это заболевание. Но текущая ситуация некритична. Это обычная история, повторяющаяся каждый год", — заключает эксперт.

По словам Аксеновой, владельцы домашних хозяйств и крупных комплексов предупреждены. "У них вводится так называемый "особый режим", согласно которому сотрудники хозяйств проходят санитарную обработку, прежде чем зайти на комплексы или выйти оттуда…. Тем не менее, вспышки заболевания случаются каждый год, так как оно очень заразно", — отмечает Аксенова.

Человеческий фактор

Эксперты также отмечают, что немаловажную роль в этой проблеме играет человеческий фактор. "Если мы говорим о современных птицеводческих предприятиях, где соблюдаются все нормы биологической безопасности, то, к сожалению, чаще всего причиной вспышек заболеваний является человеческий фактор. Говоря о ситуации в России, во второй половине 2017 и начале 2018 года, мы наблюдали улучшение по сравнению с предыдущими периодами", — говорит управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Однако, по его словам, в конце 2016-го и в первой половине 2017-го года в России была активизация гриппа в отдельных регионах, что привело к падежу птицы. "В этот период были вспышки в Московской области, Краснодарском крае, Татарстане и некоторых других регионах. Тогда вирус поразил и предприятие одного из крупнейших российских производителей индейки — ростовского "Евродона", который только к началу нынешнего года сумел восстановить производство", — отмечает эксперт.

Финансовые потери

По словам экспертов, не только для российского, но и для всего мирового птицеводства птичий грипп остается болезнью номер один. "Смертность кур и индеек на промышленных предприятиях при заражении стада высокопатогенными штаммами вируса — 100%. При этом вирус быстро мутирует", — отмечает Березнюк.

Как уточняет собеседник агентства, для предприятий, специализирующихся на экспорте продукции из птицы, возникновение очага эпидемии является не только серьезным ударом по имиджу компании, но и влечет за собой огромные финансовые потери.

"По требованиям Международного эпизоотического бюро, вся пораженная птица полностью уничтожается, а во всех приближенных к очагам эпидемии территориях вводится карантин. Обеззараживанию подвергается практически всё на территории птицеводческих предприятий. Кроме того, прекращается реализация продукции птицеводства из пораженных регионов", — поясняет эксперт.

По данным Березнюка, в США за период в два года было уничтожено более 50 миллионов птиц, а материальный ущерб за тот же период превысил 1,5 миллиарда долларов. "Страны импортеры мяса бройлера и индейки относятся крайне внимательно к этой проблеме и при обнаружении данного вида болезней у экспортеров, это моментально отражается на поставках продукции. Отгрузки останавливаются, и решение вопроса с восстановлением экспорта в таком случае может занять очень долгое время", — заключает эксперт.

Ограничения экспорта

О влиянии заболевания на экономику говорит и эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. "Это может влиять на экономику региона, где выявлено заболевание, в связи с тем, что на предприятиях могут быть введены ограничения. Такое случается не только в период птичьего гриппа, но и в период АЧС. Выявление заболевания влияет на реализацию предприятия и объемы производства" — уточняет эксперт.

Кроме того, по ее словам, ситуация может отразиться и на ценах. "Сейчас очень выросли цены на птицу — с середины мая до июня произошел скачок в 30%. Если заболевание масштабно затронет какое-либо предприятие, то это только упрочит такую позицию цен, либо можно будет ожидать еще большего повышения", — заключает собеседник агентства.

В то же время ситуация уже оказывает влияние на российские предприятия. Ранее Белоруссия приняла решение о запрете ввоза в республику птицы и ее мяса из Самарской, Пензенской и Курской областей РФ из-за случаев высокопатогенного гриппа.

Кроме того, министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за вспышек птичьего гриппа. Стороны уже обсудили проблему распространения заболеваний животных и пришли к соглашению провести 29 июня технические консультации по вопросу снятия взаимных ограничений. Россельхознадзор рассчитывает, что Казахстан скорректирует меры в отношении поставок продукции российских птицеводческих фабрик уже на следующей неделе.