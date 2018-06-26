Холманских может посвятить себя движению "В защиту человека труда"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Игорь Холманских, освобожденный от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, может сосредоточиться на работе движения "В защиту человека труда", сообщил РИА Новости заместитель полпреда Борис Кириллов.
В полпредстве отметили, что глава государства, назначив своего представителя в Уральский федеральный округ, поставил определенные задачи, "которые будут реализованы вне зависимости от любых аспектов".
Говоря о Холманских, Кириллов уточнил, что он продолжает являться соучредителем общественно-политического движения "В защиту человека труда". "Он является главой движения "В защиту человека труда", очень мощного всероссийского движения. Я думаю, он вполне может посвятить себя этой работе", — добавил заместитель полпреда.
Движение "В защиту человека труда" было учреждено в 2012 году "Уралвагонзаводом" (УВЗ), где Холманских на тот момент работал начальником сборочного цеха, Общероссийским народным фронтом и федерацией профсоюзов Свердловской области. Целью движения является поддержка людей рабочих профессий, защита и отстаивание интересов представителей рабочего класса.