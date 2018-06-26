Холманских может посвятить себя движению "В защиту человека труда"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Игорь Холманских, освобожденный от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, может сосредоточиться на работе движения "В защиту человека труда", сообщил РИА Новости заместитель полпреда Борис Кириллов.

Президент РФ Владимир Путин во вторник освободил Холманских от должности полпреда президента в УрФО. На его пост назначен экс-помощник Путина Николай Цуканов. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В полпредстве отметили, что глава государства, назначив своего представителя в Уральский федеральный округ, поставил определенные задачи, "которые будут реализованы вне зависимости от любых аспектов".

Говоря о Холманских, Кириллов уточнил, что он продолжает являться соучредителем общественно-политического движения "В защиту человека труда". "Он является главой движения "В защиту человека труда", очень мощного всероссийского движения. Я думаю, он вполне может посвятить себя этой работе", — добавил заместитель полпреда.

Движение "В защиту человека труда" было учреждено в 2012 году "Уралвагонзаводом" (УВЗ), где Холманских на тот момент работал начальником сборочного цеха, Общероссийским народным фронтом и федерацией профсоюзов Свердловской области. Целью движения является поддержка людей рабочих профессий, защита и отстаивание интересов представителей рабочего класса.