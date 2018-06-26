Россияне назвали самых популярных политических деятелей начала XX века

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тройку деятелей начала ХХ века, которые вызывают симпатию у россиян, возглавил Николай II – ему симпатизируют 54% респондентов, на втором месте оказался Иосиф Сталин (51%), на третьем – Владимир Ленин (49%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Антипатию эти фигуры вызывают, соответственно, у 23%, 28% и 29% респондентов, говорится в материалах исследования, которое было представлено в Музее современной истории России во вторник.

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к периоду Гражданской войны, исследование приурочено к проведению выставки "Три цвета правды", которая проходит в Музее современной истории России и продлится до 9 сентября.

"В остальном явных героев и антигероев того времени не сформировано: так, многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых Милюковым (70%), Бухариным (56%), Деникиным (47%) и Керенским (43%). О Махно и Троцком россияне склонны думать скорее отрицательно – о негативном отношении к ним заявили 58% и 46%, соответственно, о симпатии – 12% и 20%", — говорится в материалах ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 июня 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2%.