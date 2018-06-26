Социологи выяснили отношение россиян к Гражданской войне

Отряд Красной гвардии на улицах Петрограда. 1917 год. Из фондов ЦГАКФФД СССР

Отряд Красной гвардии на улицах Петрограда. 1917 год. Из фондов ЦГАКФФД СССР

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Большинство россиян (58%) считают, что Гражданская война была неизбежна, но в оценках ее причин расходятся: треть граждан указывают на иностранное вмешательство, еще столько же главной причиной видят политику большевиков, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к периоду Гражданской войны, исследование приурочено к проведению выставки "Три цвета правды", которая проходит в Музее современной истории России и продлится до 9 сентября.

"Большинство (58%) считает, что Гражданской войны нельзя было избежать, обратного мнения придерживаются 36% опрошенных, утверждая, что можно было обойтись без кровопролития и решить все мирным путем", — говорится в материалах исследования, которое было представлено в Музее современной истории России во вторник.

При этом более половины (54%) россиян полагают, что большая часть населения была вынуждена вступить в войну, развязанную представителями отдельных политических сил.

"Мнения наших сограждан по поводу виновных в начале Гражданской войны в России разделились: 35% полагают, что главной причиной войны стало иностранное вмешательство, еще 34% винят политику большевиков", — говорится в материалах опроса.

Результаты опроса свидетельствуют, что основными источниками информации о Гражданской войне для большинства (79%) респондентов являются уроки истории в школе и вузе. Реже о событиях той войны узнают из книг по истории и исторических романов (48%), кинофильмов и телесериалов (30%), телепередач (24%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 июня 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2%.