Песков назвал проект строительства магистрали в Грозный‍ визионерским

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тема строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Краснодара до Грозного поднималась, но никаких решений по этому поводу нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет о служебной переписке, поэтому я здесь ничего не буду говорить субстантивно", — сказал Песков.

Он отметил, что "подобных перспективных проектов, визионерских проектов очень много на столе".

По его словам, какие-то из них окажутся рентабельными, но такое решение можно принять только после детальной проработки в соответствующих ведомствах.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у Владимира Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. По данным издания, Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть предложение. В обоих ведомствах эту информацию подтвердили.

По различным оценкам, стоимость проекта может составить более триллиона рублей.



