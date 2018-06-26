Кемеровские власти спросили у жителей в соцсетях о качестве ремонта дорог

КЕМЕРОВО, 26 июн — РИА Новости. Власти Кузбасса после поручения президента РФ Владимира Путина обеспечить "нормальные дороги" в регионе запустили опрос жителей в соцсетях о качестве ремонта дорожного покрытия.

Накануне Путин на встрече с исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым пообещал выполнить его просьбу и помочь со школьными автобусами в регионе, при этом в ответ глава государства поручил обеспечить в регионе "нормальные дороги". Президент обратил внимание на то, что автобусы должны ездить "по нормальным дорогам", чтобы не разваливаться "через месяц эксплуатации".

"В соцсетях стартовал опрос кузбассовцев о качестве дорожных ремонтов. Жители могут поделиться мнениями в официальных группах "Безопасные и качественные дороги" соцсети "ВКонтакте". В пабликах также размещается актуальная информация о ремонтах, перекрытии улиц и графике работ. Кроме того, пользователи могут задавать вопросы о ходе проекта и получают ответы в максимально сжатые сроки", — сообщил во вторник региональный департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

По данным ведомства, за время действия групп Кемеровской и Новокузнецкой агломераций "ВКонтакте" получено более 200 обращений, разобраны десятки спорных ситуаций — группы стали "обратной связью" с жителями и работают как общественные приемные по вопросам реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Особенность проекта — общественный контроль. И для понимания, как проект оценивают сами жители двух крупнейших городов области (Кемерово и Новокузнецка), мы проводим опросы. Такие исследования показывают, чему сейчас нужно уделить пристальное внимание", —заявил начальник департамента Кирилл Десяткин.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на строительство и ремонт дорог в Кемеровской области будет направлено около 3 миллиардов рублей, половину суммы составят федеральные средства по программе "Безопасные и качественные дороги". В Кемеровской агломерации по федеральному проекту будет отремонтировано 75,6 километра магистралей, в настоящее время подрядчики приступили к активному ремонту на 50% участков, запланированных на этот год. В Новокузнецке планируется отремонтировать 95 километров автодорог, сейчас работы ведутся на 26 объектах, что составляет почти половину от запланированного объема.