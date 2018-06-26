Скончался снятый с рейса в Португалии российский музыкант

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Умер российский музыкант Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли в Португалии с авиарейса из-за неприятного запаха. Об этом написала его подруга Лидия Тихонович.

"Андрей ушел", — сообщила она в Facebook.

Инцидент на борту

В конце мая британская газета Mirror писала, что самолет Амстердам — Гран-Канария сел в португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одного из пассажиров.

Запах был настолько сильным, что людей тошнило, и они начали терять сознание.

Бортпроводники в итоге закрыли мужчину в туалете, а после приземления в Португалии сняли с рейса.

Представители Transavia заявили, что аварийная посадка была нужна из-за причин "медицинского характера". Каким именно недугом страдал мужчина и почему он так плохо пах, не указывалось.

После инцидента Сучилин написал в Facebook, что этим пассажиром был он. По словам музыканта, причиной запаха было заболевание, которым он заразился.

Тихонович позже уточнила, что у Сучилина начался некроз тканей.

По ее словам, вскоре после инцидента музыкант оказался в реанимации и впал в кому. Ему сделали несколько операций, но не смогли остановить некроз, не справлялись сердце, легкие и почки.

О музыканте

Андрей Сучилин — российский рок-гитарист. В 1981 году он основал группу "До мажор", которая стала одним из создателей Московской рок-лаборатории.

Записанный в 1990 году группой альбом "Ноэма" вошел в книгу "100 магнитоальбомов советского рока" Александра Кушнира. В 2012 году альбом был переиздан в полном виде.

До последнего времени Андрей Сучилин давал концерты, гастролировал. Он продолжал заниматься звукорежиссурой, аудиореставрацией кассет 1980-1990-х годов, писал аранжировки и музыку к спектаклям.