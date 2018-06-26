В Уфе судья обсыпала зал заседаний солью

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Уфе судья обсыпала зал заседаний дорожками из соли, а свой стол очертила соляным кольцом, пишет региональный портал ProUfu.

"Ритуал" судьи Наили Идиатовой заметили истцы, подавшие иск с требованием отменить заключения госэкспертизы по проектной документации одного из заводов. Когда очевидцы вошли в зал, они увидели, что по всему полу рассыпана соль. При этом Идиатова не стала объяснять свой поступок и проигнорировала все вопросы.

"Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: "Что вокруг меня насыпали? ". Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: "Я в суд пришла или к шаману?" — передает портал слова правозащитницы, заставшую судью за необычным занятием.

Одна из очевидиц рассказала, что пыталась сфотографировать весь зал заседаний вместе с судьей, но на нее напали сзади и попытались вырвать телефон из рук. По словам правозащитницы, этим человеком оказался судебный пристав.