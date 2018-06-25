МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сложившаяся ситуация с распространением вируса гриппа птиц в России является прогнозируемой и обусловлена сезонностью, заболевание не представляет угрозы для жизни человека, сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.

"Сложившаяся ситуация с распространением вируса гриппа птиц является прогнозируемой и обусловлена сезонностью. На сегодняшний день вспышки заболевания зарегистрированы в трёх регионах страны", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что зарегистрированный на территории России вирус гриппа птиц не представляет угрозы для жизни человека. "Заболеванию подвержено исключительно птицепоголовье", — уточнили в службе. Там добавили, что очаги локализованы и проводятся все меры по предотвращению распространения вируса.

На прошлой неделе областное управление ветеринарии Саратовской области сообщило об обнаружении очага птичьего гриппа в двух личных подворьях в области. Ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации вспышки птичьего гриппа и предотвращению распространения инфекции из очага, отметили в ведомстве.

С 22 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев установил карантин в двух частных подворьях в Колышлейском и Белинском районах из-за птичьего гриппа, общее число охваченных вирусом подворий достигло девяти.

Ранее также Россельхознадзор обнаружил птичий грипп типа А подтипа Н5 в Курской области. В частности, вирус обнаружили у павшей домашней птицы из личного подсобного хозяйства в деревне Н. Грайворонка Советского района, а также погибшей домашней птицы в лесополосе Рышковского с/с Курского района.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов.