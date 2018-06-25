В Поморье стартовал X международный молодежный форум "Команда 29"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Юбилейный X международный молодежный форум "Команда 29" стартовал в Устьянском районе Архангельской области на базе центра лыжного спорта "Малиновка", сообщает РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Это форум для активной молодежи. В нем принима.т участие около пятисот человек: эксперты, специалисты в области молодежной политики, почетные гости и волонтеры. Образовательная программа сформирована по кейсовой системе. Участникам предстоит работать в проектных командах — речь идет о пятнадцати "кейсах". Среди предлагаемых задач — вовлечение молодых специалистов в проекты развития предприятия, создание креативного пространства для реализации культурно-выставочных проектов, развитие зимних видов спорта, разработка тематических интернет-площадок и другие направления работы", — рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, на форуме организованы методические площадки для специалистов муниципальных образований в сфере молодежной политики и руководителей зональных центров патриотического воспитания.

"Для нас самое главное — вовлечь молодежь в решение задач по развитию региона, причем практических задач, которые сформированы под потребности работодателей. Важно также найти среди участников будущих лидеров, которые изменят жизнь региона к лучшему", — цитирует пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

На нынешнем форуме, к примеру, будет реализован молодежный проект по раздельному сбору и утилизации мусора, разработанный в рамках прошлогодней "Команды 29".

Одним из самых насыщенных дней съезда станет 28 июня — День открытых дверей, когда состоятся заседания Совета по делам молодёжи и Молодежной палаты Архангельского областного собрания депутатов, а также встреча участников с главой Поморья.

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