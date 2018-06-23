Васильева поздравила победителей конкурса сочинений "Я - гражданин России!"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева в субботу приняла участие в церемонии награждения победителей II межрегионального конкурса школьных сочинений "Я — гражданин России!" и произвела полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь выпускников школ, передает корреспондент РИА Новости.

В этом году в конкурсе школьных сочинений "Я — гражданин России!" приняли участие все субъекты РФ, входящие в состав СЗФО. Чтобы каждый ребенок имел возможность высказаться, были выделены четыре возрастные категории: 7-8 классы, 9-10 классы, 11 классы и обучающиеся учреждений среднего профессионального образования. В конкурсе приняли участие более 250 тысяч человек. По итогам были выбраны 44 победителя, из которых 11 человек закончили школу и получили приглашения на праздник выпускников "Алые паруса".

В субботу Ольга Васильева и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов поздравили и наградили победителей конкурса.

"Я прочитала достаточное количество сочинений, и меня поразил не только хороший почерк школьников при сегодняшнем уровне владения клавиатурой, но и грамотный письменный русский язык, литературный русский язык", — отметила министр на церемонии награждения.

Она напомнила, что конкурс в СЗФО проводится второй раз, в этом году также вместе с победителями на церемонию приглашены их учителя.

"Сочинения действительно потрясают искренностью, той реальной глубокой гражданской позицией, которую имеют наши выпускники. Там три возрастные категории, с 7-го класса молодые люди размышляют о малой родине, о своем участии в жизни страны, о той профессии, с которой они свяжут свою жизнь. Эти сочинения поразили меня своей глубиной, причем эта глубина присуща каждой работе", — сказала Васильева журналистам.

"Самое главное, что объединяет все сочинения, это любовь к родине и особая теплота. В одном из них была поразившая меня фраза: "Я учусь, потому что это моя обязанность". Я считаю, что это правильно, потому что образование дает возможность реализовать себя в жизни", — отметил Беглов.

После церемонии награждения министр просвещения РФ произвела полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь выпускников школ.