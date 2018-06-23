В Крыму рассказали о блогерах, создающих негативный образ полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Крыму есть блогеры, сознательно работающие на негативное восприятие образа полуострова, заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

"У нас блогерство стало профессией. Недавно возникла тенденция, когда блогеров стали называть еще словом "общественники". Я как филолог возражаю против этого. Все фамилии, которые сегодня мелькают в крымской информационной сфере, я не могу совместить ни с одной общественной организацией. Кроме этого, эти люди подвизаются в основном на выдаче негативной информации о тех или иных явлениях в Крыму или действиях крымской власти. Я далек от мысли, что крымская власть у нас безгрешная и святая, ее есть за что критиковать, но если человек посвящает все свое время только одному негативу, это говорит о том, что у него есть такая цель. Возникает вопрос, кто эту цель ставит и кто оплачивает этот труд", — сказал он РИА Новости.

По словам Иоффе, если разобраться, кто стоит за определенной группой крымских блогеров, можно найти ответы на многие вопросы.

"Я ни в коем случае не лишаю блогеров права критиковать власть, я просто задаюсь вопросом, если это объективное отражение действительности, то почему это только негатив, почему под их перьями и из их уст ничего не слышно положительного. Это все вызывает недоверие к таким людям", — добавил глава ОП.

При этом он подчеркнул, что на Украине уже предлагают некоторых крымских блогеров "взять на кошт", то есть оплачивать их негативизм. "Это показывает, что у противников Крыма в информационной войне есть спрос на подобную негативную позицию", — подчеркнул Иоффе.

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