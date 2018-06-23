СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Затонувший более века назад у берегов Крыма пароход "Генерал Коцебу", на котором экспедиция обнаружила картины, возможно, принадлежащие кисти Ивана Айвазовского, в течение последних 10 лет подвергался разграблению, сообщил РИА Новости руководитель подводной экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.

Экспедиция "Нептун", проводимая совместно с Черноморским центром подводных исследований, подробно изучила затонувший в конце 19 века русский пароход "Генерал Коцебу", обнаруженный ранее в нескольких милях от мыса Тарханкут на глубине более 40 метров. Пароход погиб в 1895 году после столкновения с судном Черноморского флота "Пендераклия". "Генерал Коцебу" известен тем, что стал первым русским пароходом, прошедшим Суэцкий канал в 1869 году с делегаций России, в том числе Иваном Айвазовским.

"Внутри парохода мы обнаружили несколько картин, более десятка. Возможно, некоторые из них написаны Айвазовским — он работал на корабле, известно, что он всегда оставлял на судне, где побывал, свои работы", — сказал Дунаев.

Состояние полотен оценить сложно, как и возможность их подъема, в задачи экспедиции это не входит, сказал Дунаев. После подробного изучения всех фото и видеоматериалов Черноморский центр подводных исследований займется этим вопросом. Внутри корпуса корабля, который сохранился после крушения целым, побывали шесть дайверов экспедиции. По словам Дунаева, большой интерес также вызывает интерьер парохода, а также якоря, которые можно впоследствии поднять и передать в музей.

К сожалению, по его словам, пароход ранее был поврежден. "Пароход уже подвергся небольшому разграблению, причем вандальным способом. Видно, как профессионально вырезаны четкие квадратные отверстия в носовой части корпуса – для проникновения внутрь. Можно сказать, что это явно делали не гражданские лица, а профессиональные службы. Работали либо сваркой подводной, либо чем-то пропиливали… Можно сказать, что это произошло в последние десять лет, но они не свежие, то есть это произошло не в этом и не прошлом году", — сказал Дунаев.

В ближайшее время будут представлены результаты подробной гидролокации и фотограмметрия корабля, сообщил исследователь. Следующий этап экспедиции коснется гидролокации мест гибели английских и французских военных кораблей времен Крымской войны, которые затонули у берегов полуострова в 1853-54-х годах. Исследователи также надеются совершить в ходе поисков новые открытия.