СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Затонувший более века назад у берегов Крыма пароход "Генерал Коцебу", на котором экспедиция обнаружила картины, возможно, принадлежащие кисти Ивана Айвазовского, в течение последних 10 лет подвергался разграблению, сообщил РИА Новости руководитель подводной экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.
"Внутри парохода мы обнаружили несколько картин, более десятка. Возможно, некоторые из них написаны Айвазовским — он работал на корабле, известно, что он всегда оставлял на судне, где побывал, свои работы", — сказал Дунаев.
Состояние полотен оценить сложно, как и возможность их подъема, в задачи экспедиции это не входит, сказал Дунаев. После подробного изучения всех фото и видеоматериалов Черноморский центр подводных исследований займется этим вопросом. Внутри корпуса корабля, который сохранился после крушения целым, побывали шесть дайверов экспедиции. По словам Дунаева, большой интерес также вызывает интерьер парохода, а также якоря, которые можно впоследствии поднять и передать в музей.
В ближайшее время будут представлены результаты подробной гидролокации и фотограмметрия корабля, сообщил исследователь. Следующий этап экспедиции коснется гидролокации мест гибели английских и французских военных кораблей времен Крымской войны, которые затонули у берегов полуострова в 1853-54-х годах. Исследователи также надеются совершить в ходе поисков новые открытия.