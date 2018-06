У россиянки после укуса комара под кожей поселился червь

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянка обратилась к врачу после того, как обнаружила на лице необычные бугорки, которые оказались червем-паразитом, сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.

Сначала женщина заметила необычный узелок под левым глазом. Через пять дней он переместился на верхнее веко. Еще через 10 дней бугорки исчезли, однако губа пациентки сильно раздулась.

Как рассказала женщина, выпуклости вызывали зуд и жжение. Она также рассказала врачам, что незадолго до появления симптомов побывала в сельской местности, где ее сильно покусали комары.

Бугорки на лице пациентки оказались паразитом Dirofilaria repens, которого врачи удалили хирургическим путем. По словам врачей, такие черви обычно встречаются у собак и других животных. Переносчиками Dirofilaria repens являются комары.