В СПЧ предложили создать в интернете личные кабинеты избирателей

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предлагают проработать вопрос о создании в интернете личных кабинетов избирателей со всей необходимой информацией о выборах и участниках кампаний, соответствующая рекомендация содержится в докладе по итогам выборов президента России.
Правозащитники предлагают, в том числе, проработать вопрос о создании в интернете "личных кабинетов избирателей, в которых размещается вся необходимая информация по участию в выборах и участниках избирательного процесса".
Также в СПЧ рекомендуют Центризбиркому детально обсудить с представителями профильных НКО все нюансы использования системы "мобильный избиратель", которая заменила институт открепительных удостоверений и позволяет гражданам голосовать вне места официальной регистрации.
Правозащитники в целом приходят к выводу о том, что "новые информационные технологии должны активнее использоваться при организации голосования, а также для информирования избирателей, но и при общественном контроле за их применением". "Развитие "электронной демократии" не должно нарушать основополагающие принципы общественного контроля – гласность и открытость всех процедур", — отмечено в докладе.