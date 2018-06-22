В СПЧ предложили создать в интернете личные кабинеты избирателей

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предлагают проработать вопрос о создании в интернете личных кабинетов избирателей со всей необходимой информацией о выборах и участниках кампаний, соответствующая рекомендация содержится в докладе по итогам выборов президента России.

В пятницу текст консолидированного доклада мониторинговой рабочей группы СПЧ, которая работала на прошедших в России 18 марта выборах главы государства, был опубликован на сайте совета. В сообщении на сайте указано, что доклад будет направлен президенту РФ, руководству ЦИК России, спикерам палат Федерального Собрания и уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Правозащитники предлагают, в том числе, проработать вопрос о создании в интернете "личных кабинетов избирателей, в которых размещается вся необходимая информация по участию в выборах и участниках избирательного процесса".

Также в СПЧ рекомендуют Центризбиркому детально обсудить с представителями профильных НКО все нюансы использования системы "мобильный избиратель", которая заменила институт открепительных удостоверений и позволяет гражданам голосовать вне места официальной регистрации.

Правозащитники оценивают новую систему как "имеющую хорошую перспективу для повсеместного использования на выборах", отмечая все же, что требуется усилить возможности контроля за реализацией этого механизма. Мониторинговая группа СПЧ отмечает, что достаточно успешно на прошедших выборах зарекомендовало себя использование QR-кода на итоговых протоколах участковых избирательных комиссий.

Правозащитники в целом приходят к выводу о том, что "новые информационные технологии должны активнее использоваться при организации голосования, а также для информирования избирателей, но и при общественном контроле за их применением". "Развитие "электронной демократии" не должно нарушать основополагающие принципы общественного контроля – гласность и открытость всех процедур", — отмечено в докладе.