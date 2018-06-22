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Общество

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны

17:3222.06.2018
(обновлено: 17:37 22.06.2018)
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© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкБойцы ведут бой из окопа. Сталинград, 1942. Архивное фотоБойцы ведут бой из окопа. Сталинград, 1942. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зельма
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. СССР располагал данными о нападении Германии за два-три месяца до вторжения, а за сутки до него начальник Генштаба, заместитель наркома обороны СССР Георгий Жуков приказал приграничным военным округам приготовиться к обороне, следует из рассекреченных документов о начале Великой Отечественной войны, опубликованных в пятницу на сайте Минобороны.

Согласно им, нападение Германии застало врасплох некоторые части и соединения Красной армии.

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Минобороны рассказало о первых званиях Героев Советского Союза в войну

Невероломное нападение

Командование и штаб Прибалтийского особого военного округа в 1941 году располагали данными о нападении Германии на СССР за два-три месяца до вторжения, говорится в рассекреченном письме замначальника разведотдела штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко.

Деревянко также указал, что группировка немецких войск накануне войны в Мемельской области, в Восточной Пруссии и в Сувалкской области в последние дни перед войной была известна штабу округа достаточно полно и подробно.

"Вскрытая группировка немецко-фашистских войск накануне военных действий расценивалась разведотделом штаба округа как наступательная группировка со значительным насыщением танками и моторизованными частями", — написал он.

По словам Деревянко, начиная со второй недели войны, большое внимание уделялось организации отрядов, направляемых в тыл противника с целью разведки и диверсий, а также организации разведывательных радиофицированных групп в тылу противника и радиофицированных точек на территории, занимаемой нашими войсками, на случай вынужденного их отхода.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Советской авиации утром 22 июня 1941 года поручили разбомбить Кенигсберг

"В последующие месяцы информация, получаемая от наших групп и отрядов, работающих в тылу противника, все время улучшалась и представляла большую ценность. Докладывалось о наблюдаемом лично сосредоточении немецко-фашистских войск в приграничных районах, начиная с конца февраля месяца, о проводимых немецкими офицерами рекогносцировках вдоль границы, подготовке немцами артиллерийских позиций, усилении строительства долговременных оборонительных сооружений в приграничной полосе, а также газо- и бомбоубежищ в городах Восточной Пруссии", — следует из письма замначальника разведотдела штаба Северо-Западного фронта.

Жуков дал приказ

Начальник Генштаба, заместитель наркома обороны СССР Георгий Жуков был проинформирован о планируемом на 22 июня 1941 года нападении Германии и приказал приграничным военным округам приготовиться к обороне.

"В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО (Ленинградский военный округ — ред.), ПРИБВО (Прибалтийский военный округ — ред.), ЗАПОВО (Западный военный округ — ред.), КОВО (Киевский особенный военный округ — ред.), ОДВО (Одесский военный округ — ред.). Нападение немцев может начаться с провокационных действий", — говорится в шифровке с грифом "Совершенно секретно".

Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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СССР располагал данными о нападении Германии за 2-3 месяца до вторжения

В приказе Жуков с одной стороны требовал не поддаваться на провокационные действия, но одновременно с этим приграничным военным округам находиться в боевой готовности, "встретить внезапный удар немцев или их союзников".

В этой связи он приказал войскам в течение ночи 22 июня скрытно занять огневые точки укрепрайонов на госгранице, перед рассветом рассредоточить всю авиатехнику на аэродромах, а иную технику замаскировать, привести все воинские части в боевую готовность. Потребовал подготовить мероприятия по затемнению — снизить освещение в городах и на стратегических объектах.

"Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить", — говорится в документе.

Разбомбить Кенингсберг и Мемель

Вторым советским приказом стало поручение советской авиации разбомбить Кенигсберг и Мемель, наносить удары вглубь немецкой территории, но наземным войскам границу не переходить.

"Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиации наносить на глубину германской территории до 100-150 км, разбомбить Кенигсберг и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указания налетов не делать", — говорится в документе, подписанном наркомом обороны Семеном Тимошенко, начальником Генштаба Георгием Жуковым, членом главного военного совета Георгием Маленковым.

Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ju 87
© AP Photo
Первый удар. Минобороны рассекретило сводки о начале Великой Отечественной

"В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю: войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить. Разведывательной и боевой авиации установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск", — говорится в документе.

Первые звания героев ВОВ — летчикам

Министерство обороны РФ на своем сайте опубликовало подробности воздушных "таранов" в начале Великой Отечественной войны, за которые их участникам впервые с начала войны было присвоено звание Героев Советского Союза. Среди этих документов выдержки из краткой боевой истории 158-го истребительного авиаполка Ленинградского военного округа с описанием подвигов младших лейтенантов Петра Харитонова и Степана Здоровцева.

В боевые действия против немцев 158-й истребительный авиаполк вступил 22 июня 1941 года. Перед полком ставилась задача прикрывать города и коммуникации Псковской области при подходе советских войск, вести разведку.

Сталинградская битва
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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Гвоздь в крышку. Как СССР заварил "котел", изменивший ход Второй мировой

Двадцать седьмого июня летчики полка открыли счет уничтоженным немецким самолетам. На следующий день, 28 июня, Харитонов и Здоровцев первыми на Северном фронте совершили воздушный "таран". С разницей в один час они в воздушном бою пошли на таран и винтами своих самолетов отрубили хвостовое оперение немецким бомбардировщикам "Юнкерс-88". Действия Харитонова и Здоровцева проиллюстрированы на схемах, также приведенных Минобороны.

Восьмого июля указом президиума Верховного Совета СССР Харитонов и Здоровцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Согласно опубликованному наградному материалу на Здоровцева, он был награжден "за бои с германским фашизмом". На следующий день после подписания указа Здоровцев при выполнении разведки в районе Пскова не вернулся с боевого задания. Сослуживцы видели, как его самолет был атакован и потерпел катастрофу.

В 1965 году приказом министра обороны СССР Герой Советского Союза младший лейтенант Степан Здоровцев был навечно зачислен в списки 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка.

Первые часы обороны Бреста

Бойцы 42-й стрелковой дивизии в Брестской крепости с вечера 22 июня до полудня 23 июня 1941 года уничтожили четыре самолета и до 16 танков армии вермахта. Оборона Брестской крепости — один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Ровно 77 лет назад, в четыре утра, крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники, воины более 30 национальностей СССР, без воды, продовольствия и связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.

Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде. 1943 год
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Горели даже камни. Самая страшная бомбардировка Великой Отечественной войны

"Под действием сильного налета с флангов авиации и танков противника части дивизии начали отход, ведя бой методом подвижной обороны, и к исходу дня 22.06.41 по 12.00 23.06.41 уничтожили четыре самолета и до 16 танков противника", — говорится в рассекреченном политзаключении начальника отдела политпропаганды 42-й стрелковой дивизии.

В политдонесении начальника политотдела шестой стрелковой дивизии, остатки которой вошли в состав 55-й стрелковой дивизии, записано, что исключительной силы бомбардировке подвергся район крепости Брест и сама крепость. Противник первыми снарядами вывел из строя большую часть начальствующего состава, жившего в самой крепости или около нее, а также артиллерийский парк, конюшни, гаражи, склады и штабы.

Как отмечается, было потеряно до двух третей личного состава и свыше 90% материальной части дивизионной и полковой артиллерии. Однако дежурная зенитная батарея двумя орудиями вывела из строя семь вражеских самолетов. Другая батарея вела огонь по переправам, не давая неприятелю занять территорию. По состоянию на 5 июля 1941 года в дивизии осталось 910 человек (требования по штату – 13691). Из них рядовых — 515 человек, младшего начальствующего состава — 123 человека, среднего и старшего начальствующего состава — 272 человека.

Как следует из рассекреченного указа о награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии от 22 июля 1941 года, к наградам были представлены командир орудия первой батареи 141-го ГАП младший сержант Иван Андреев, наводчик 152-мм гаубицы Т. Меджажаев, командир орудия 111-го стрелкового полка старший сержант Василий Рассказов, замначальника отдела политической пропаганды четывертой армии Владимир Семенков и замкомандира батареи по политчасти Владимир Туманов (Андреев и Семенков — посмертно).

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0
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0
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