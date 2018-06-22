Прооперированная роботом свинка Роза опоросится после 20 сентября

Свинья Роза, которой в марте 2018 года с помощью робота-хирурга российского производства была произведена операция по удалению миомы матки

Свинья Роза, которой в марте 2018 года с помощью робота-хирурга российского производства была произведена операция по удалению миомы матки

САРАТОВ, 22 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свинка Роза из Пензы, у которой после операции по лечению бесплодия состоялась "помолвка" с хряком Борисом, забеременела и ожидает потомства после 20 сентября, сообщила РИА Новости в пятницу директор Центра доклинических исследований Ирина Ефимова.

Свинка Роза из пензенского хозяйства "Красная горка" прославилась на всю Россию в марте 2018 года, когда ее выбрали первой пациенткой для проведения операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга. Операцию провел главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь, а робот ассистировал. Чтобы на деле убедиться в успехе операции, уже 26 мая Розе привезли жениха Бориса, который активно работает над пополнением поголовья в этом хозяйстве.

"Забеременела, все нормально, ожидаем потомства после 20 сентября", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что весь период беременности свинка Роза будет находиться в отдельном вольере под наблюдением специалистов.

"Каждый день ее наблюдает ветеринар и за ней смотрят те люди, которые за ней ухаживают. Когда она начнет набирать вес, уже естественно изменится рацион как у нормальной беременной хрюшки", — рассказала Ефимова.

От того, насколько успешно пройдет эксперимент со свиньей Розой, зависит развитие роботохирургии. Врачи рассчитывают, что если все пройдет удачно, со временем подобные операции с участием практичных, мобильных и сделанных в России роботов можно будет проводить и на людях, поскольку робот делает очень маленькие проколы в теле пациента, а такие раны заживут гораздо быстрее, чем при полостных операциях.