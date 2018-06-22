В ЛДПР предложили запретить один из штрафов за превышение скорости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутаты ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий запретить штрафы для автомобилистов за превышение скорости по средним показателям, следует из базы данных Госдумы.

Как поясняют авторы инициативы, в последние годы в ряде регионов автомобилистам стали выписывать штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов.

"Два комплекса фиксируют скорость на участке дороги, каждая камера фиксирует государственный номер проезжающего транспортного средства, время проезда и координаты. Зафиксированные данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения транспортного средства, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения. В случае если средняя скорость превышает установленную скорость движения, налагается административное взыскание по статье 12.9 КоАП РФ", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению разработчиков, применение в данном случае статьи 12.9 КоАП РФ некорректно, поскольку ни в ней, ни в правилах дорожного движения нет такого понятия, как "средняя скорость", а для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время.

"Законопроектом вносятся изменения в статьи 1.5, 1.7, 1.8 и 12.9 КоАП РФ, предусматривающие, что административное взыскание может быть наложено только в случае фиксации административного нарушения (превышения установленной скорости движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время", — говорится в документе.