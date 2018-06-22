В ЛДПР предложили запретить один из штрафов за превышение скорости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутаты ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий запретить штрафы для автомобилистов за превышение скорости по средним показателям, следует из базы данных Госдумы.
"Два комплекса фиксируют скорость на участке дороги, каждая камера фиксирует государственный номер проезжающего транспортного средства, время проезда и координаты. Зафиксированные данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения транспортного средства, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения. В случае если средняя скорость превышает установленную скорость движения, налагается административное взыскание по статье 12.9 КоАП РФ", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению разработчиков, применение в данном случае статьи 12.9 КоАП РФ некорректно, поскольку ни в ней, ни в правилах дорожного движения нет такого понятия, как "средняя скорость", а для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время.
"Законопроектом вносятся изменения в статьи 1.5, 1.7, 1.8 и 12.9 КоАП РФ, предусматривающие, что административное взыскание может быть наложено только в случае фиксации административного нарушения (превышения установленной скорости движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время", — говорится в документе.