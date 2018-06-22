Рэпер Face заявил, что уходит в армию

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, заявил, что уходит в армию.

"Ухожу в армию, увидимся через год", — написал он в Twitter.

В комментариях под постом появилась фотография, на которой рэпер, предположительно, запечатлен во время прохождения призывной комиссии.

В конце мая Face и его знакомого доставили в столичный отдел полиции после произошедшей между ними драки. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел в офисе на Большой Садовой, детали конфликта в полиции раскрыть отказались.

Ухожу в армию, увидимся через год — FACE (@faceislove) 21 июня 2018 г.

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