МФЦ Крыма начнут выдавать загранпаспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Многофункциональные центры Крыма начнут оказывать новую услугу по выдаче загранпаспортов, сообщил министр внутренней политики, информации и связи региона Сергей Зырянов.

"Уже скоро будут выдаваться загранпаспорта. Мы уже закупили необходимое оборудование, и МФЦ уже фактически в ближайшее время начнет оказывать такую услугу, как выдача загранпаспорта", — сказал Зырянов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, сегодня в Крыму работают 25 полноценных многофункциональных центров. При этом их сеть будет еще расширяться.

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