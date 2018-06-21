Эксперт: уменьшение объема тары для алкоголя не является необходимой мерой

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ограничение объема пластиковой тары, в которой продается алкоголь, не уменьшит количество его потребления в России — если человек захочет, он купит несколько маленьких бутылок, считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Ранее газета Известия со ссылкой на Минздрав России сообщала, что объем пластиковых бутылок, в которых продается алкоголь, планируется уменьшить, так как использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения.

"Это известная старая инициатива и технология, что таким образом человек купит и выпьет меньше алкоголя. Это, с моей точки зрения, очень условный способ повлиять на поведение конкретного человека. Если у человека есть желание, он купит несколько маленьких бутылочек", — рассказал РИА Новости Зыков.

Он напомнил, что есть базовые технологии снижения спроса на психоактивные вещества, в том числе и на алкоголь. Это первичная профилактика, которая направлена на формирование здорового образа жизни, вторичная профилактика – снижение уровня насилия в обществе и третичная профилактика – помощь уже зависимым людям.

"Как видите из этого краткого списка, объем бутылок туда не попадает", — отметил Зыков.

Минздрав ранее заявлял, что количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось в России почти на 40% с 2006 года благодаря систематической работе ведомства.