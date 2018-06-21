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Общество

В Воронежской области с 1 июля заработает ЕГИССО

11:4921.06.2018
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© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкВоронеж. Архивное фотоВоронеж. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) начнет работу с 1 июля на территории Воронежской области, для этого региональный парламент внес изменения сразу в 15 местных законов, сообщает областная дума.

Вид на воронежское водохранилище. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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На очередном заседании областная дума дополнила ряд законов региона  новыми положениями. В частности, нововведения предусматривают возможность размещения в ЕГИССО и получения из этой системы соответствующими органами и организациями информации о мерах социальной поддержки и социальной защиты, предоставляемых населению за счет средств бюджетов всех уровней. Предполагается, что данная информация будет доступна самим гражданам через личный кабинет на портале госуслуг.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова, сегодня в России действует одна из самых многоуровневых систем оказания мер соцподдержки и соцзащиты в мире. Они оказываются исходя из десятков критериев  – от состояния здоровья и стажа работы до числа детей в семье и жилой площади.

"У нас в стране почти две трети населения пользуются теми или иными льготами и выплатами. Например, в Воронежской области зарегистрировано более 400 тысяч получателей различных мер соцсподдержки, то есть каждый пятый житель. Но при этом, по подсчетам Минфина, более половины получателей в них на самом деле не нуждается. Зато среди тех, кому помощь государства реально нужна, получают ее меньше половины граждан. Сегодня социальные услуги предоставляются по заявительному принципу, но многие граждане не обращаются за их получением только потому, что плохо информированы, на какие меры поддержки имеют право", – отметил Нетёсов.

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов на встрече с детьми
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
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Как информирует облдума, именно поэтому федеральным законодательством с 1 января 2018 года предусмотрено внедрение на территории России Единой государственной информационной системы социального обеспечения. В ней содержатся сведения о социальном обеспечении и социальной поддержке граждан, обо всех гарантиях, выплатах и компенсациях, предоставляемых гражданам в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

"В ходе 32-го заседания регионального парламента был принят закон, который внес дополнения в 15 отраслевых правовых актов, регулирующих отношения в сфере предоставления мер социальной поддержки, социальных гарантий, выплат и компенсаций отдельным категориям граждан. Данные дополнения связаны с необходимостью размещения и получения информации в ЕГИССО на региональном уровне", – пояснил Нетёсов.

По его словам, на сегодняшний день в Воронежской области работа по наполнению ЕГИССО сведениями ведется в плановом режиме. В частности, создан и утвержден классификатор мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств регионального и муниципального бюджетов; определены поставщики информации (это 34 муниципальных образования и шесть органов исполнительной власти региона).

Мост в Воронеже. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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По данным областного заксобрания, ЕГИССО сможет выдать необходимые актуальные сведения о каждом получателе мер соцподдержки.

"Например, информация в системе поможет рассчитать различным ведомствам сумму пособий, компенсаций, не делая запросы в другие организации. Это сократит сроки назначения выплат. Информационная платформа также поможет узнать, не получает ли, например, гражданин уже какие-либо выплаты в другом регионе. Кроме того, данные из ЕГИССО позволят более полно анализировать ситуацию с мерами господдержки в регионе, а значит, точнее верстать в будущих бюджетах статьи расходов на эту сферу", – сказал Нетёсов.

Доступ к системе после ее окончательного формирования получат не только специалисты различных ведомств, предоставляющих населению те или иные льготы и выплаты, но и сами граждане. Любой житель региона сможет узнать персонифицированную информацию об уже предоставленных ему мерах соцзащиты и возможностях господдержки, на которые он имеет право. Помимо этого, он, при наличии оснований, сможет составить и подать заявление о необходимости оказания ему адресной помощи. Все это можно будет сделать в личном кабинете на портале госуслуг. Для этого гражданину необходимо будет пройти аутентификацию через ЕСИА.

Овощи. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Результатом всей этой работы станет повышение эффективности государственного управления в области социального обслуживания с соблюдением принципа адресности и применением критериев нуждаемости, появление эффективно действующего механизма социальной помощи и поддержки малоимущих и нуждающихся граждан. Помощь от государства будет предоставляться тем, кто в ней действительно нуждается, исчезнут двойные выплаты, которые сегодня наблюдаются при миграционных движениях граждан между регионами. Также ЕГИССО будет способствовать повышению уровня знаний населения о мерах соцзащиты и реализации права на них, и позволит значительно сократить физические и временные затраты при получении гражданами помощи от государства", – отметил Нетёсов.

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Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
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