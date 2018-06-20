Руководство ЕР обсудило с Медведевым вопросы занятости старшего поколения

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Руководство "Единой России" на встрече с председателем правительства, председателем ЕР Дмитрием Медведевым затрагивало, в том числе, вопросы занятости, трудоустройства молодежи и гарантии работы старшему поколению, сказал журналистам глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

"Мы затронули только возможные вопросы — это вопросы по занятости, вопросы по трудоустройству молодежи, по гарантии работы старшему поколению. Мы сказали, что да, мы будем такие идеи обсуждать", — сказал Неверов.

Ранее он сообщал, что встреча руководства ЕР с Медведевым прошла в среду по приглашению премьер-министра для обсуждения законопроектов.