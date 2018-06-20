ФНПР готовит замечания по изменениям пенсионного законодательства

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предоставит в органы власти свои замечания по изменениям пенсионного законодательства до конца текущей недели, сообщил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

"Мы сейчас готовим в соответствии с решением РТК наши замечания по этому законопроекту, вот когда направим, тогда уже будет ясно, когда будут переговоры по этому поводу. Сейчас пока не ясно, сейчас формулируется", — заявил Шмаков. По его словам, ФНПР предоставит свои предложения в органы власти, в том числе правительству и Госдуме, до субботы — в течение недели после проведения РТК.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.