ФНПР готовит замечания по изменениям пенсионного законодательства

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предоставит в органы власти свои замечания по изменениям пенсионного законодательства до конца текущей недели, сообщил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков.
"Мы сейчас готовим в соответствии с решением РТК наши замечания по этому законопроекту, вот когда направим, тогда уже будет ясно, когда будут переговоры по этому поводу. Сейчас пока не ясно, сейчас формулируется", — заявил Шмаков. По его словам, ФНПР предоставит свои предложения в органы власти, в том числе правительству и Госдуме, до субботы — в течение недели после проведения РТК.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.