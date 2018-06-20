Министерство просвещения обеспокоено изношенностью детских лагерей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Региональные власти должны обратить внимание на изношенность инфраструктуры детских лагерей, которых в 2018 году открылось на 526 меньше, чем в прошлом, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

"В настоящее время остается самой актуальной проблемой изношенность инфраструктуры. Я уже сказала, что в этом году — 46 тысяч организаций (летнего отдыха). Но это ровно на 526 организаций меньше, чем в прошлом году. И причина все та же — изношенность инфраструктуры и необходимость ее обновления. И это, наверное, та важная проблема, которая стоит перед регионами и перед федеральным министерством", — заявила Васильева.

На совещании с правительством в Кремле президент РФ Владимир Путин попросил министра просвещения рассказать, как организован летний отдых более шести миллионов детей в лагерях и санаториях.

По словам Васильевой, ребята в этот сезон смогут отдохнуть в 46 тысячах лагерях. В качестве примера положительных мер, принятых в последнее время, она отметила создание реестра организаций, которые предоставляют услуги по оздоровлению детей. Сейчас, по ее словам, компании, которые работают меньше трех лет в этой сфере, не могут участвовать в закупках.

Министр рассказала, что с детьми летом работает 741 тысяча взрослых, среди которых 404 тысячи — педагоги, 48 тысяч — медработники, 86 тысяч — вожатые.