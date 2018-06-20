Путин попросил Медведева устранить недостатки по детскому летнему отдыху

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя правительства Дмитрия Медведева и губернаторов регионов дополнительно проработать вопросы по устранению недостатков в организации детского летнего отдыха.

На совещании с правительством во время обсуждения темы организации детского летнего отдыха глава МЧС Евгений Зиничев предложил органам исполнительной власти в регионах принять меры по устранению недостатков в организации детского летнего отдыха.

"Дмитрий Анатольевич, вы с губернаторами проработайте дополнительно (вопрос по устранению недостатков в организации детского летнего отдыха) и с заинтересованными лицами", — сказал Путин, обращаясь к Медведеву после выступления главы МЧС.