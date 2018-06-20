Никитин: число детей-сирот в Тамбовской области за 5 лет сократилось на 22%

ТАМБОВ, 20 июн — РИА Новости. Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в Тамбовской области на 22% за последние пять лет, сообщил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на заседании Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей в среду.

"Проблема социального сиротства сегодня — одна из приоритетных задач национальной семейной политики. Достигнутые в регионе результаты подтверждают, что мы на правильном пути. В области за последние пять лет на 22% сократилось общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — процитировали в пресс-службе обладминистрации слова Никитина.

Он добавил, что число детей, находящихся в социально опасном положении, уменьшилось на треть, вполовину сократилось число воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 61% уменьшилось количество отказов матерей от новорожденных детей.

В пресс-службе добавили, что именно на Тамбовщине впервые была введена доплата за рождение первого ребенка, кроме того, в регионе действуют дополнительные меры по стимулированию рождаемости, социальной поддержке многодетных семей, сформирована инфраструктура для оказания комплекса услуг семьям с детьми.

Другие новости региона читайте здесь>>