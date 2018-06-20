ЦИК скорректировал размеры оплаты труда членам избиркомов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российский Центризбирком скорректировал размеры компенсаций членам избирательных комиссий разного уровня за работу на выборах с учетом повышения в РФ минимального размера оплаты труда, соответствующее решение было принято на заседании ведомства в среду.

Такие изменения были внесены в постановление ЦИК, регламентирующее размеры и порядок выплаты компенсации и вознаграждения членам избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы. Дополнительные выборы в ГД состоятся в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах.

Замглавы ЦИК Николай Булаев пояснил, что ведомство предлагает изменить порядок выплат, который был принят еще в 2016 году. "У нас были иные подходы к формированию оплаты труда членов избирательных комиссий на выборах президента РФ. С 2016 года по этот год изменились подходы и к формированию минимального размера оплаты труда в Российской Федерации", — сказал он.

Замглавы ЦИК уточнил, что предложения по компенсациям, содержащиеся в новом документе Центризбиркома, соотносятся с тем, что было на президентских выборах и, вместе с тем, учитывают изменение МРОТ.

"У избирательных комиссий в субъектах, территориальных и участковых комиссиях появляется более четкое понимание размера оплаты труда, он несколько увеличивается по сравнению с тем, что было в 2016 году", — сообщил Булаев.

Согласно постановлению ЦИК, на наибольшую компенсацию за полный месяц работы в период думских выборов смогут рассчитывать члены избиркомов преимущественно северных территорий. Больше всего получат члены комиссий в Чукотском автономном округе — 89,1 тысячи рублей. Оплата труда, например, в Ямало-Ненецком АО должна составить порядка 87,1 тысячи, в Магаданской области — около 71,3 тысячи рублей, на Сахалине — без малого 69 тысяч.

Одним из самых высоких является размер выплат в Москве — чуть больше 74 тысяч, в северной столице члены избиркомов получат меньше — для Санкт-Петербурга установлен размер компенсации за месяц работы в 50,6 тысячи рублей. В других регионах, за редким исключением, размер оплаты труда членов избирательных комиссий варьируется в пределах от 23 до 37 тысяч.

Также ЦИК определил размер вознаграждения для членов региональных, территориальных и участковых избиркомов.