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Общество

В Екатеринбурге болельщики поддержали сборную России многотысячной толпой

11:4620.06.2018
(обновлено: 12:14 20.06.2018)
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© Фото : Официальный портал Екатеринбурга/Алина ШешеняФан-зона в Екатеринбурге на матче Россия - Египет. 19 июня 2018Фан-зона в Екатеринбурге на матче Россия - Египет. 19 июня 2018
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга/Алина Шешеня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Трансляцию матча чемпионата мира по футболу Россия — Египет, который прошел во вторник в Санкт-Петербурге, на фестивале болельщиков ФИФА в Центральном паре культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге в общей сложности посмотрели минувшим вечером 18,5 тысячи человек, сообщает в среду информационный портал Свердловской области, официальный орган региональных властей.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Мнение: нашей команде очень повезло с болельщиками
"Все задействованные в обеспечении работы фестиваля службы и ведомства отработали в штатном режиме. Полностью справилась со своими задачами и инфраструктура фан-зоны. С учетом позднего окончания матча особенно актуальным стала организация работы транспорта для болельщиков, который полностью выполнил стоящие перед ним задачи. Справилась с нагрузкой и велопарковка, которой смогли воспользоваться все, кто добирался до площадки на велосипедах", — говорится в сообщении.

По информации портала, гости фан-феста с пониманием отнеслись к предпринятым мерам безопасности: в определенный момент в связи с максимальной загрузкой площадки вход на территорию фестиваля болельщиков пришлось ограничить. Организаторы выразили сожаление, что не всем любителям футбола удалось насладиться игрой непосредственно на подготовленной к ЧМ площадке. При этом оборудование фестиваля болельщиков, в частности, огромный экран с высоким разрешением, и аудиосистема, позволили наблюдать за триумфом сборной России и с прилегающей территории. Таким образом, следить за футбольной баталией смогли все желающие.

"Любовь к футболу и нашей сборной превысила лимит площадки, и мы были вынуждены ограничить вход. Безопасность превыше всего, поэтому надеемся на понимание и просим приходить заранее. Для зрителей до начала матча организована развлекательная программа, и скучать в ожидании футбола здесь не придется", – приводятся в сообщении слова председателя комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анны Байчибаевой.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Таким образом, сборная России набрала шесть очков (в первом туре она со счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии). В случае если в среду Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, россияне досрочно выйдут в плей-офф.

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Самые яркие болельщицы ЧМ-2018
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРоссия впервые стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.
На фото: болельщица у стадиона "Фишт" в Сочи. Болельщица у стадиона Фишт в Олимпийском парке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Россия впервые стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.
На фото: болельщица у стадиона "Фишт" в Сочи.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМатчи проходят на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.
На фото: болельщица из Аргентины перед началом матча со сборной Исландии.Болельщица сборной Аргентины перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Матчи проходят на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.
На фото: болельщица из Аргентины перед началом матча со сборной Исландии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсего, по данным МИД, поддержать спортсменов в Россию приехало около двух миллионов футбольных фанатов.
На фото: болельщица из Португалии. Болельщица сборной Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Всего, по данным МИД, поддержать спортсменов в Россию приехало около двух миллионов футбольных фанатов.
На фото: болельщица из Португалии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа всю историю чемпионатов мира только восемь стран становились чемпионами. Последний раз на турнире в 2014 году звание завоевала сборная Германии.
На фото: болельщики из Испании. Болельщики сборной Испании перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
За всю историю чемпионатов мира только восемь стран становились чемпионами. Последний раз на турнире в 2014 году звание завоевала сборная Германии.
На фото: болельщики из Испании.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийские болельщицы на матче с Саудовской Аравией произвели фурор. Даже британские СМИ отметили "колоссальный контраст" между представительницами двух стран.Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Российские болельщицы на матче с Саудовской Аравией произвели фурор. Даже британские СМИ отметили "колоссальный контраст" между представительницами двух стран.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИспанские футболисты лишь однажды стали чемпионами, обыграв в 2010 году команду Нидерландов со счетом 1:0.
На фото: болельщицы сборной Испании. Болельщицы сборной Испании перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Испанские футболисты лишь однажды стали чемпионами, обыграв в 2010 году команду Нидерландов со счетом 1:0.
На фото: болельщицы сборной Испании.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа ЧМ-2018 в России впервые используется система видеопомощи арбитрам (VAR).
На фото: болельщица перед матчем Франции и Австралии. Болельщица перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На ЧМ-2018 в России впервые используется система видеопомощи арбитрам (VAR).
На фото: болельщица перед матчем Франции и Австралии.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВпервые жительницам Саудовской Аравии разрешили смотреть футбольный матч на стадионе только в январе 2018 года.
Российские футболисты 14 июня одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0. Болельщицы сборной Саудовской Аравии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Впервые жительницам Саудовской Аравии разрешили смотреть футбольный матч на стадионе только в январе 2018 года.
Российские футболисты 14 июня одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа со счетом 2:1. В следующем матче французы встретятся с футболистами из Перу.Болельщица сборной Франции во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа со счетом 2:1. В следующем матче французы встретятся с футболистами из Перу.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВстреча команд Португалии и Испании в Сочи 15 июня закончилась со счетом 3:3.
На фото: болельщики перед матчем между сборными Португалии и Испании. Болельщики перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Встреча команд Португалии и Испании в Сочи 15 июня закончилась со счетом 3:3.
На фото: болельщики перед матчем между сборными Португалии и Испании.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКапитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал ничью с испанской командой справедливым результатом.
На фото: болельщица сборной Португалии с символом ЧМ-2018 - волком Забивакой, в руках.Болельщица сборной Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал ничью с испанской командой справедливым результатом.
На фото: болельщица сборной Португалии с символом ЧМ-2018 - волком Забивакой, в руках.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уровень безопасности, обеспечиваемый российскими властями, во время мундиаля.
На фото: болельщица с флагом Панамы. Болельщица сборной Ирана перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Ирана у стадиона Санкт-Петербург
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уровень безопасности, обеспечиваемый российскими властями, во время мундиаля.
На фото: болельщица с флагом Панамы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМатч Марокко-Иран установил рекорд посещаемости для арены "Санкт-Петербург". Его посетили более 62 тысяч человек.
На фото: российская болельщица. Российская болельщица перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Ирана
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Матч Марокко-Иран установил рекорд посещаемости для арены "Санкт-Петербург". Его посетили более 62 тысяч человек.
На фото: российская болельщица.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВстреча сборных Ирана и Марокко закончилась со счетом 1:0 в пользу иранцев.Болельщица сборной Ирана перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Ирана
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Встреча сборных Ирана и Марокко закончилась со счетом 1:0 в пользу иранцев.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКриштиану Роналду назвали лучшим игроком в матче Португалии с Испанией.
На фото: болельщики сборной Португалии. Болельщики сборной Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Криштиану Роналду назвали лучшим игроком в матче Португалии с Испанией.
На фото: болельщики сборной Португалии.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСледующий матч сборная Саудовской Аравии проведет с командой Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону.
На фото: болельщица сборной Саудовской Аравии. Болельщица сборной Саудовской Аравии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Следующий матч сборная Саудовской Аравии проведет с командой Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону.
На фото: болельщица сборной Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози назвал атмосферу ЧМ-2018 фантастической.
На фото: болельщицы перед матчем группового этапа между сборными Франции и Австралии. Болельщицы перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Экс-президент Франции Николя Саркози назвал атмосферу ЧМ-2018 фантастической.
На фото: болельщицы перед матчем группового этапа между сборными Франции и Австралии.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПобедитель Чемпионата мира по футболу определится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.
На фото: болельщица сборной Испании. Болельщица сборной Испании перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Победитель Чемпионата мира по футболу определится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.
На фото: болельщица сборной Испании.
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20 июня 15:00
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Марокко
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