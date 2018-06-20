В Екатеринбурге болельщики поддержали сборную России многотысячной толпой

Фан-зона в Екатеринбурге на матче Россия - Египет. 19 июня 2018

Фан-зона в Екатеринбурге на матче Россия - Египет. 19 июня 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Трансляцию матча чемпионата мира по футболу Россия — Египет, который прошел во вторник в Санкт-Петербурге, на фестивале болельщиков ФИФА в Центральном паре культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге в общей сложности посмотрели минувшим вечером 18,5 тысячи человек, сообщает в среду информационный портал Свердловской области, официальный орган региональных властей.

"Все задействованные в обеспечении работы фестиваля службы и ведомства отработали в штатном режиме. Полностью справилась со своими задачами и инфраструктура фан-зоны. С учетом позднего окончания матча особенно актуальным стала организация работы транспорта для болельщиков, который полностью выполнил стоящие перед ним задачи. Справилась с нагрузкой и велопарковка, которой смогли воспользоваться все, кто добирался до площадки на велосипедах", — говорится в сообщении.

По информации портала, гости фан-феста с пониманием отнеслись к предпринятым мерам безопасности: в определенный момент в связи с максимальной загрузкой площадки вход на территорию фестиваля болельщиков пришлось ограничить. Организаторы выразили сожаление, что не всем любителям футбола удалось насладиться игрой непосредственно на подготовленной к ЧМ площадке. При этом оборудование фестиваля болельщиков, в частности, огромный экран с высоким разрешением, и аудиосистема, позволили наблюдать за триумфом сборной России и с прилегающей территории. Таким образом, следить за футбольной баталией смогли все желающие.

"Любовь к футболу и нашей сборной превысила лимит площадки, и мы были вынуждены ограничить вход. Безопасность превыше всего, поэтому надеемся на понимание и просим приходить заранее. Для зрителей до начала матча организована развлекательная программа, и скучать в ожидании футбола здесь не придется", – приводятся в сообщении слова председателя комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анны Байчибаевой.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Таким образом, сборная России набрала шесть очков (в первом туре она со счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии). В случае если в среду Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, россияне досрочно выйдут в плей-офф.

Другие новости региона читайте здесь >>