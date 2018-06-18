В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Память детей, погибших во время шторма на Сямозере в июне 2016 года, почтили в понедельник в Карелии, сообщает пресс-служба главы республики.
Траурные мероприятия прошли в Пряжинском районе на берегу озера Сямозеро. К месту трагедии приехали родители и близкие погибших.
В память о случившемся на берегу озера установлен поклонный крест, памятник "Волна", на средства благотворителей и народные пожертвования построена часовня. В ней размещены 14 именных икон, а потолочная часть храма украшена изображениями ангелов.
"Ровно год назад, в годовщину печальных событий, в беседе с главой Карелии родители выразили желание, чтобы на этом месте была построена православная часовня. Конечно, правительство и жители республики эту просьбу поддержали. Часовня поставлена на народные деньги. Помогал кто чем мог. Один из родителей хотел, чтобы на месте трагедии появился памятный камень. Решили поставить камень в форме волны", — отметила заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник, слова которой приводятся в сообщении.