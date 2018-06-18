Депутат рассказал подробности проекта о регистрации опасных собак

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Регистрация собак бойцовских пород будет предполагать обязательный комплекс прививок, без которого питомцу не дадут свидетельство, это поможет частично решить проблему бездомных и больных животных на улицах, сообщил РИА Новости глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.

Ранее сообщалось, что после укуса домашней собаки в подмосковной Коломне погиб полуторагодовалый ребенок.

"Мы предлагаем обязательную регистрацию потенциально опасных пород собак. Что это такое? Вам дают свидетельство. Вам, например, чип никогда не установят, если не проставлены все прививки. Помимо установки того же чипа как средства идентификации животного, после того, как он зарегистрирован, человек заплатит полторы тысячи рублей за комплекс прививок. Это не прописывается, но чип просто не установят, если прививки не сделаны животному", — сказал Бурматов в ответ на вопрос, будет ли учитываться этот случай при дальнейшей работе над законопроектом.

Он пояснил, что благодаря регистрации всегда может будет понять, кому принадлежит животное. Это, по его мнению, сократит число опасных собак, выброшенных на улицу, так как хозяин питомца будет понимать, что владельца в случае ЧП всегда можно будет установить.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Председатель Госдумы пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Законопроект, в частности, будет определять порядок их содержания. Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека, в том числе тигров, леопардов, медведей в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках.

Также проект предусматривает разработку и принятие перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ. Кроме того, содержание потенциально опасных диких зверей, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию и включенное в этот перечень. Норма об обязательной регистрации также распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения животного.

Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки перечня животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать их владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года.

Ранее глава комитета сообщал РИА Новости, что регистрация не будет касаться привычных всем домашних животных, например, кошек. Регистрировать нужно будет именно собак бойцовских пород, экзотических и опасных животных.