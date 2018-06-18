Расходы на образование во Владимирской области выросли в 2017 году на 17%

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Расходы Владимирской области на образование в 2017 году увеличились на 17% — до 12,6 миллиарда рублей, в то время как отчисления на культуру выросли на 55%: на эту сферу было выделено 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

"Весомая часть бюджетных средств идет на поддержку образования, здравоохранения, культуры и спорта. Отчисления на образование выросли более чем на 17% по сравнению с 2016 годом — сумма составила 12,6 миллиарда рублей. Построены новые детские сады, школы, в том числе школа-сад в поселке Великодворском Гусь-Хрустального района. Строительство школ продолжается в городе Кольчугино — на 550 учащихся, в Собинке — на тысячу мест и во Владимире — на 1200 мест", — сказал на публичных слушаниях в региональном Заксобрании его председатель Владимир Киселев.

По его словам, за прошлый год в области построено шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов, продолжилось строительство новой больницы в Меленковском районе, начался ремонт во многих учреждениях здравоохранения. На текущий год намечено строительство ряда новых объектов здравоохранения.

"Расходы на культуру также выросли существенно — на 55% по сравнению с 2016 годом. В основном, средства, а это 1,4 миллиарда рублей, пошли на повышение зарплаты работникам культуры, на ремонт учреждений культуры в городах и районах области, а также на строительство нового ДК в селе Павловском Ковровского района. В прошлом году в регионе приступили к строительству ряда спортивных сооружений, в частности, крытого катка во Владимире, который будет называться "Центр хоккея с шайбой и фигурного катания", и катка с искусственным льдом в Александрове. Всего же на сегодняшний день в области возводят более десяти физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных объектов", — рассказал Киселев.