Голикова рассказала о разработке механизма по обелению "серых" зарплат

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ заявила, что власти в ближайшее время планируют предложить механизм по обелению "серых" заработных плат.

"По обелению так называемых "серых" заработных плат, я думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике", — сказала вице-премьер.

Комментируя вопрос "серых" зарплат, Голикова также отметила, что "это сложная тема".