Купол, сено, бутылки. Самые необычные дома россиян

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Игорь Кармазин. Квартирный вопрос испортил москвичей, но вдохновил жителей других российских городов. Да, везде много стандартных панельных коробок, однако порой на улицах можно встретить нестандартные здания. Кто-то дает волю инженерной мысли, кто-то просто воплощает в реальность мечты. Необычные дома россиян — в подборке РИА Новости.

Михаил Щуров, дом-кремль, Краснодарский край

Мне всегда хотелось необычный дом. Сначала думал сделать постройку в виде шахматной ладьи. Как-то раз я подарил жене альбом "Москва", там на обложке была Спасская башня. Мы рассматривали картинку и решили воплотить ее в жизнь на своем участке в хуторе Копанской.

Причем задачу сделать стопроцентную копию московской крепости я перед собой не ставил. У меня часы другие, цвет циферблата другой, цифры арабские, а не римские. Высота нашей башни 14 метров, а Спасской — 77. Верхушка моего сооружения поворачивается вокруг оси на 360 градусов, с помощью карманного пульта управления можно открыть створки. Наверху есть смотровая площадка, приятно там посидеть, подумать. Ночью под куполом работает прожектор. С видеокамеры изображение выводится на экран телевизора в гостиной.

Куранты видно за несколько километров. Диаметр циферблата — два с половиной метра (на Спасской — шесть метров). Часы показывают правильное время. Первые пять лет у меня стоял самодельный механизм. Сейчас все регулирует электроника. Каждую минуту команда подается на моторчик от стеклоочистителя "жигулей", он приводит в движение стрелки.

© Фото из личного архива Михаила Щурова Дом-кремль Михаила Щурова © Фото из личного архива Михаила Щурова Дом-кремль Михаила Щурова

Дом мой всегда вызывает интерес, даже на экскурсию приходили. Сразу после окончания строительства приезжали телевизионные, пишущие журналисты. Иногда люди заходят, чтобы сфотографироваться. Только сейчас я в раздумьях. Мне уже 72 года, тяжеловато за всем следить, вести большое хозяйство. Напишите, что дом и участок я готов продать, оцениваю все в шесть миллионов рублей.

Лариса Толстоухова, дом из соломы, Алтайский край

© Фото из личного архива Ларисы Толстоуховой Дом из соломы Ларисы Толстоуховой © Фото из личного архива Ларисы Толстоуховой Дом из соломы Ларисы Толстоуховой

Мы с супругом долго мечтали жить на природе, всегда много внимания уделяли экологии, тому, что едим. В какой-то момент решили переехать, а в одном из фильмов увидели дом из соломы. Нам эта идея понравилась, проконсультировались с барнаульскими архитекторами и решили построить такой же.

У местных фермеров купили 15 тонн сухой травы. Строили вдвоем с мужем. Вот одно из преимуществ дома: возвести его легче, для жилья из бруса потребовалось бы больше физической силы. Сейчас живем не нарадуемся! На улице минус 35, а у нас дома тепло и свежо. Дышать легко, внутри всегда чисто и светло.

Солому, конечно, нужно прессовать, на строительство идут специальные блоки из травы. Многие думают, что это пожароопасный материал, на самом деле рисков возгорания нет. Мы пробовали поджечь конструкцию — ничего не получилось, ведь солому обмакивают в глину, со всех сторон стены у нас оштукатурены.

Наш дом гораздо дешевле тех, что делают из обычных материалов. Площадь — 113 квадратных метров. Обошлось нам это в 560 тысяч рублей. Деревянный дом такой же площади стоил бы раз в пять дороже. Причем в общую сумму входят пластиковые окна за сто тысяч рублей, черепичная крыша примерно в такие же деньги обошлась. У нас еще широкий фундамент — 70 сантиметров, он стоил 150 тысяч. Стены, получается, вообще задаром.

Иван Мазуренко, дом-купол, Новосибирская область

Строить дом я не планировал. Считал себя фотографом, художником, но был далек от архитектуры. Я хотел сконструировать летательный аппарат — вакуумный дирижабль. Для этого нужны сверхжесткие и сверхпрочные материалы. Обратил внимание на стальные сетчатые оболочки, которые первым в архитектуру внедрил выдающийся инженер Владимир Шухов. Он делал переплетенные особым образом каркасы, у которых не было внутренних подпорок. Потом познакомился с идеями Бакминстера Фуллера — американского изобретателя, в 1950-х активно продвигавшего и строившего геодезические купола.

Все это было очень интересно, но пока я фантазировал, у моей мамы стал разваливаться дом. Его надо было либо капитально ремонтировать, либо строить новый. Мы с ней посоветовались и решили сделать дом-шар по моей технологии. Стройка велась несколько лет. Кто-то крутил пальцем у виска, кто-то поддерживал, помогал.

Новоселье отпраздновали 1 января 2012-го, и в том же году дом вошел в десятку лучших проектов одной престижной архитектурной премии. Ко мне стали обращаться другие люди, сейчас я уже около десятка таких шаров возвел. В основном интерес возникает у тех, кто занимается разными духовными практиками. Считается, что шар — естественная форма, где свободно циркулирует энергия. Не зря потолки в церквях и соборах делают в виде купола. Есть, правда, и другие особенности. Например, в таких сооружениях необычная акустика, которая может не всем понравиться.

Сергей Передельский, дом из бутылок, Волгоградская область

© Фото из личного архива Сергея Передельского Дом из бутылок Сергея Передельского © Фото из личного архива Сергея Передельского Дом из бутылок Сергея Передельского

Мне всегда была интересна археология. При раскопках я замечал, что стекло сохраняет свои свойства, поэтому захотелось попробовать именно такой материал. Работы у себя на участке начал в 2005 году. В земле, кстати, тогда нашел старинную серебряную монету. Казаки клали ее под камень на счастье. Посчитал это добрым знаком.

Из бутылок у меня не только главное здание, но и сарай, хозблок, сейчас еще теплицу достраиваю, стеклотарой выложен также колодец и подпол. Все бутылки — из-под шампанского. Думал водочные приспособить, однако они оказались хрупкими, легко трескались.

© Фото из личного архива Сергея Передельского Дом из бутылок Сергея Передельского © Фото из личного архива Сергея Передельского Дом из бутылок Сергея Передельского

Теперь у меня большое трехэтажное строение. На первом этаже бутылки укладывали валетом, через каждые пять рядов укрепляли конструкцию армированной сеткой. Для жесткости добавляли обычный цементный раствор. На строительство ушло около 50 тысяч бутылок. Понятно, что я столько шампанского за свою жизнь не выпил, собирал пустую тару. Материалом доволен: стекло легче кирпичей, теплопроводность лучше, цена значительно ниже. Помещение дышит, ночью тепло, а днем прохладно.

В планах еще возвести часовню из бутылок.