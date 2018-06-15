Роспечать определила получателей господдержки в области электронных СМИ

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Экспертный совет Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям определил более 50 получателей господдержки в области электронных СМИ, сообщает пресс-служба Роспечати в пятницу.

Накануне в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям состоялось последнее в этом году заседание Экспертного совета по отбору организаций – получателей государственной поддержки, осуществляющих производство, распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в области электронных СМИ, в том числе создание и поддержание в интернете сайтов, имеющих социальное или образовательное значение.

"На заседании было рассмотрено 160 заявок. Членами Экспертного совета принято решение о поддержке более 50 теле- и радиопроектов как федеральных, так и региональных производителей, а также ряд интернет-сайтов", — говорится в сообщении.

Среди поддержанных проектов: теле- и радиопрограммы, посвященные Году добровольца и направленные на привлечение внимания общества к развитию волонтерского движения в России, проекты культурологической направленности, программы для детей и молодежи, проекты патриотической тематики, а также посвященные истории и литературе.