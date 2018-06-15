Количество официальных пляжей в Подмосковье выросло в 2,5 раза за 5 лет

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Количество официальных пляжей Московской области увеличилось в 2,5 раза за последние пять лет, сообщил РИА Новости представитель подмосковного главка МЧС.

"Проведенная на территории Московской области за последние пять лет работа по организации безопасного отдыха населения на водных объектах позволила увеличить количество официальных пляжей, отвечающих требованиям безопасности, в 2,5 раза. А количество людей, погибших на водных объектах Подмосковья, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 5%", — сказал собеседник агентства.

Всего в Подмосковье открыто 200 официальных пляжей для купального сезона этого года.

В Московской области в июне проходит "Месячник безопасности". МЧС вместе с сотрудниками других ведомств проводит рейды для выявления "диких" пляжей и контроля официальных мест отдыха, а также занимается профилактической работой с детьми. При этом патрулирование пляжей будет проходить не только в июне, но и на протяжении всего сезона.

Ранее подмосковный главк МЧС сообщил, что случаи гибели людей на воде в Подмосковье сократились на 17% за последние два года.