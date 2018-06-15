В Чувашии откроют высокотехнологичный центр диагностики онкологии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Высокотехнологичный центр диагностики онкологии откроется в Чувашии, установку комплекса и обучение сотрудников проведет холдинг "Швабе", сообщает пресс-служба компании.

Соответствующий контракт подписали заместитель генерального директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Холдинга "Швабе" Иван Ожгихин и директор компании "ЮСАР+" Сергей Робский.

Комплекс будет поставлен в рамках исполнения госконтракта Республиканскому клиническому онкологическому диспансеру министерства здравоохранения Чувашии в четвертом квартале текущего года года.

"В России более 3,5 млн человек страдают онкологическими заболеваниями. Это вторая по счету причина смертности в стране. Затормозить процесс, повлиять на него в лучшую сторону — приоритетная повестка "Швабе" на сегодня. Холдинг внедряет передвижные медицинские комплексы для оперативной диагностики онкологии в регионы и модернизирует лечебные учреждения". — сказал Ожгихин.

По его словам, холдинг планомерно действует в соответствии с задачами общенациональной программы борьбы с раком, о которой в послании Федеральному собранию говорил президент РФ.

"Выполнение контракта по установке модульного медицинского комплекса в Чувашии — еще один шаг в этом направлении", — отметил представитель холдинга.