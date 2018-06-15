Путин не принимает участия в проработке пенсионной реформы, заявил Песков

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не участвует в проработке пенсионной реформы, этим занимается правительство, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная проработка этого вопроса… Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы", — сказал он.

На просьбу прокомментировать реформу с учетом слов Путина, который в 2005 году сказал, что, пока он будет главой государства, пенсионный возраст повышаться не будет, Песков напомнил, что заявление было сделано много лет назад.

"Вы говорите о 2005 годе, здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет (назад)", — сказал он.

Песков добавил, что за это время произошли серьезные изменения, которые касаются и демографии, и показателей продолжительности жизни, а также уровня развития экономики и с точки зрения международной конъюнктуры.

"Это достаточно большой срок. И в течение такого срока в любой стране возможны изменения, которые влияют на текущую ситуацию", — сказал он.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста – с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента может успеть рассмотреть проект в первом чтении до конца весенней сессии, при этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным и может растянуться на десять лет. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу, заявив, что пенсионная реформа назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.