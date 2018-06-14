МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские болельщики празднуют победу национальной сборной в стартовом матче домашнего чемпионата мира по футболу.
После финального свистка в соцсетях моментально появилось множество фотографий и видео, на которых россияне радуются удачному началу мундиаля.
Жители Москвы вышли на центральные улицы.
Одним из героев спортивного праздника стал главный тренер сборной Станислав Черчесов.
"Спасибо, Саламыч! Спасибо, мужики! Спасибо за этот праздник!" — гласит пост одного из пользователей Instagram.
Многие болельщики следили за ходом игры в спорт-барах. Результаты матча решили отпраздновать и посетители Гостиного двора.
Победе сборной России радуются не только фанаты, но и их домашние животные.
"Болею за Россию! Иногда мне кажется, что у наших футболистов тоже лапки, но сегодня они молодцы!!!" — написала владелица питомца.
Праздничные гулянья охватили всю страну. Как видно на ролике телеканала "Россия", триумф команды шумно отмечают жители Сочи.
Победу национальной сборной празднуют и в Якутии.
Восторженные фанаты не сдерживают своих эмоций.
Матч открытия ЧМ-2018 прошел в столичных "Лужниках" 14 июня. Российские футболисты одержали победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Игры международного первенства пройдут в 11 городах. Победитель турнира будет определен 15 июля.