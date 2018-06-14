"Спасибо, Саламыч!" Как россияне празднуют победу на старте ЧМ-2018

Болельщики перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

Болельщики перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские болельщики празднуют победу национальной сборной в стартовом матче домашнего чемпионата мира по футболу.

После финального свистка в соцсетях моментально появилось множество фотографий и видео, на которых россияне радуются удачному началу мундиаля.

Жители Москвы вышли на центральные улицы.

Публикация от Viktoria Natrobina (Rizhevika) (@kinovika007) 14 Июн 2018 в 11:51 PDT

Одним из героев спортивного праздника стал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

"Спасибо, Саламыч! Спасибо, мужики! Спасибо за этот праздник!" — гласит пост одного из пользователей Instagram.

Публикация от Arturo (@palanduzzi) 14 Июн 2018 в 10:34 PDT

Многие болельщики следили за ходом игры в спорт-барах. Результаты матча решили отпраздновать и посетители Гостиного двора.

Публикация от Баха (@bahtiiyar) 14 Июн 2018 в 9:58 PDT

Победе сборной России радуются не только фанаты, но и их домашние животные.

"Болею за Россию! Иногда мне кажется, что у наших футболистов тоже лапки, но сегодня они молодцы!!!" — написала владелица питомца.

Публикация от Карина Кусевна (@karina_kusevna) 14 Июн 2018 в 10:19 PDT

Праздничные гулянья охватили всю страну. Как видно на ролике телеканала "Россия", триумф команды шумно отмечают жители Сочи.

Публикация от "Россия. Кубань" online (@russiakuban) 14 Июн 2018 в 10:26 PDT

Победу национальной сборной празднуют и в Якутии.

Восторженные фанаты не сдерживают своих эмоций.

Публикация от "Южные Горизонты" (@ugorizont) 14 Июн 2018 в 10:04 PDT

Матч открытия ЧМ-2018 прошел в столичных "Лужниках" 14 июня. Российские футболисты одержали победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Игры международного первенства пройдут в 11 городах. Победитель турнира будет определен 15 июля.