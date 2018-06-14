В акции "Свеча памяти" в примут участие свыше трех тысяч липчан

ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Более трех тысяч человек примут участие в патриотической акции "Свеча памяти" в Липецкой области, которая пройдет в ночь с 21 на 22 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региона.

"Шествие в память о погибших в годы Великой Отечественной войны проводится в Липецкой области 14-й год. Активисты молодежных общественных объединений, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, жители области, представители патриотических общественных объединений, органов государственной власти пройдут с гвоздиками и зажжеными свечами в руках до площади Героев. Акция закончится возложением цветов и свечей к монументу павшим воинам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в работе областной власти. "Молодое поколение важно воспитывать в духе уважения и любви к своему Отечеству, героическим поколениям наших предков", — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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