Форум "Город образования" изучит опыт работы системы образования Москвы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Одной из задач Международного форума "Город образования", который пройдет на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября 2018 года, является обмен опытом Москвы по формированию у школьников компетенций, необходимых для будущей профессии и жизни в высокотехнологичном городе.

Об этом сообщил РИА Новости представитель группы компаний "Просвещение" по итогам пресс-конференции, которая состоялась в преддверии форума в Департаменте образования Москвы в четверг.

"Просвещение" сегодня — это не только и не столько издание учебной литературы. Мы участвуем в развитии региональных образовательных систем, обучаем учителей, разрабатываем и внедряем пространственные решения для школ, создаем цифровые продукты и сервисы. И нам очень приятно видеть, что в сегодняшних достижениях столичной системы образования есть и наш вклад. В новом майском указе президента поставлена задача "вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования". Москва эту задачу в значительной степени выполнила", — процитировал собеседник вице-президента по стратегическому маркетингу группы компаний "Просвещение" Алексея Шаповалова.

Заместитель руководителя департамента образования города Москвы Александр Молотков заявил на пресс-конференции, что "Город образования" является площадкой для демонстрации возможностей города и способов их интеграции в образовательный процесс.

"Нам хотелось бы представить на форуме городскую среду как единое образовательное пространство, показать достижения Москвы в области образования, представить Москву как открытую площадку для обмена современными образовательными технологиями", — привел представитель "Просвещения" слова Молоткова.

По данным программного директора форума, директора Московского центра качества образования Павла Кузьмина, весь 75-й павильон ВДНХ, где будет проводиться форум, будет разделен на отдельные экспозиции, посвященные, в том числе, Московской электронной школе, кадетскому образованию, сервису "Мои достижения"", инженерным, медицинским и другим классам предпрофессионального образования.

"Свои наработки представит группа компаний "Просвещение". Надеемся, что число участников "Города образования" в этом году достигнет 100 тысяч человек, и он станет одним из крупнейших образовательных форумов в России и мире", — процитировал собеседник Кузьмина.

В числе основных тем форума "Город образования-2018" — "Глобальное городское образование в эпоху трансформации", "Московское цифровое образование: потенциал роста и кадры для новой экономики", "Человеческий капитал в цифровом образовании: от детства до успешной карьеры", "Крупный бизнес в образовании: роль и перспективы", "Мегашколы для мегагорода: лаборатория образа жизни и социальных инноваций", отметил представитель группы компаний "Просвещение".